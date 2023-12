I Presepi di San Gregorio Armeno al Parco Da Vinci

Anche quest’anno il Parco da Vinci si trasforma in San Gregorio Armeno, la caratteristica via di Napoli diventata famosa in tutto il mondo per la sua bellezza. Tutto merito dei mastri artigiani che portano avanti da cinque generazioni una tradizione unica e che riproporranno, in una cornice completamente rinnovata del Da Vinci le loro botteghe. L’iniziativa, che nel 2022 ha riscosso un enorme successo e una grande partecipazione di pubblico, è organizzata con il Patrocinio del Comune di Fiumicino e con l’Associazione di promozione sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" e andrà avanti per tutto il mese di dicembre.

Ed ecco che il Parco Da Vinci si unisce nuovamente agli artigiani napoletani, regalando ai suoi visitatori la possibilità di passeggiare tra i grandi viali all’aperto del Parco come se stessero camminando davvero tra le tante viuzze di San Gregorio Armeno, acquistare un prezioso presepe fatto completamente a mano e vivere così la magia di un Natale speciale e diverso dal solito.

Parliamo di una esposizione di oltre 2.000 mq di vere e proprie opere d'arte da collezione create da artigiani esperti che richiedono un’abilità e una storia che in pochi hanno. La loro lavorazione, infatti, inizia dalla preparazione delle fondamenta in legno e sughero su cui si costruisce e dipinge la scenografia composta dalle varie scene del presepe. Il tutto viene poi allestito con pastori, animali e dettagli: utensili, cestini di cibo, sedie, tavoli e oggetti vari. Tutto rigorosamente fatto a mano e curato da ciascun bottegaio, così come abituato a fare nella propria bottega.

In Italia il Parco Da Vinci è l’unico parco commerciale che ad oggi ha ospitato la via dei presepi e lo fa per il secondo anno consecutivo unendo, nei suoi appuntamenti natalizi, tradizione e innovazione. Il suo scopo è quello di soddisfare sempre tutti i gusti e di porsi, soprattutto, come punto di riferimento del territorio che può contare su 90.000 metri quadri all’aperto a sua disposizione. Il Da Vinci, come è noto infatti, è spesso luogo di eventi sociali, culturali e musicali. Vuole andare da sempre oltre la sua mission commerciale, per favorire lo sviluppo dell’intera zona popolata da numerose famiglie. Oltre che accogliere gente da tutta Italia per la sua altissima scelta commerciale. I presepi di San Gregorio Armeno resteranno al Parco fino al 31 dicembre.