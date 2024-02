“PRESENZE OSCURE”

Mostra personale di Ciro Donatelli A cura di Martina Raffa

Roma 08 - 14 marzo 2024



Dal 08 marzo al 14 marzo 2024 Medina Art Gallery presenta “Presenze Oscure ”, mostra personale di Ciro Donatelli a cura di Martina Raffa presso la galleria di Via Merulana 220



L’evento di opening si terrà il giorno 08 marzo 2024 alle ore 18.00 a Via Merulana 220 con la presentazione di Martina Raffa.

Nel cuore della suggestiva Grottaglie, in provincia di Taranto, si cela un talento in fieri, Ciro Donatelli, un artista la cui espressione creativa si manifesta attraverso l'obiettivo della fotocamera.



La passione per la fotografia di Ciro ha radici profonde, risalenti al 2016, quando un corso speciale ha innescato il suo viaggio nel mondo dell'arte visiva.

Da quel momento, l’artista ha abbracciato un'ampia gamma di stili e tecniche fotografiche, esplorando le infinite possibilità di questo medium versatile e affascinante. Dalle vedute panoramiche mozzafiato alle scene urbane vivaci, Ciro Donatelli ha saputo catturare l'essenza del suo ambiente circostante con uno sguardo unico e sensibile.

Tuttavia, è stato il richiamo del lato oscuro, ispirato dal mondo del cinema horror, a dare forma alla sua identità artistica. Intrigato dalle atmosfere cupe e misteriose proprie del genere, Ciro ha trasformato la sua passione in una fonte inesauribile di ispirazione, dando vita a un corpus di opere uniche e suggestive.

Da ricordare è la mostra "Recurring Nightmares", la cui genesi risale a un profondo percorso introspettivo che rivela le radici più profonde della sua arte. Attraverso questa collezione di opere, Ciro si immerge nelle profondità dell'animo umano, esplorando le fragilità e i traumi che ci definiscono. Ogni immagine è permeata da un senso di inquietudine e mistero, invitando lo spettatore a esplorare i recessi più oscuri della mente umana.

Attraverso la sua attuale mostra, "Presenze Oscure", Ciro continua il suo viaggio nell'abisso dell'immaginario. Questa raccolta di fotografie rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso artistico, invitando gli spettatori a confrontarsi con le proprie paure e oscurità interiori.

Tramite un'esperienza visiva avvincente e coinvolgente, l’artista sfida il pubblico a immergersi in un mondo di tensione e suggestione, offrendo uno sguardo unico sulle profondità dell'anima umana. Ogni immagine racconta una storia, evocando emozioni e riflessioni che si insinuano nella mente e nel cuore dello spettatore, lasciando un'impronta indelebile nella memoria.

Con la sua straordinaria capacità di catturare l'essenza dell'esperienza umana in tutte le sue sfaccettature, Ciro Donatelli si conferma come una voce unica nel panorama dell'arte contemporanea, capace di toccare corde profonde e suscitare riflessioni profonde sulla natura dell'esistenza umana.

In breve:

Titolo Mostra: “Presenze Oscure”

Opening Mostra: venerdì 08 marzo 2024 alle ore 18.00

Durata Mostra: dal 08 marzo al 14 marzo 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via Merulana 220