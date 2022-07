"Presente, Passato, Pasolini", lo spettacolo nell'area archeologica dell’Arco di Malboghetto

Dà il via alla rassegna dei Teatri di Pietra 2022, all’interno dell’area archeologica dell’Arco di Malboghetto a Roma, la prima nazionale dello spettacolo "Presente, Passato, Pasolini". Lo spettacolo andrà in scena il 7 luglio alle 21.

Ispirato alle opere di Pasolini Pilade, Affabulazione, La Rabbia e la Divina Mimesis, lo spettacolo è un progetto di danza, teatro e musica che racconta l’idea di un cambiamento sociale e culturale, e la visione complessa e poliedrica di Pasolini, intellettuale eclettico e libero, che ha vissuto immerso nelle contraddizioni del suo presente riuscendo con la stessa lucidità a leggere i segni di scenari futuri e a non distogliere mai l'attenzione dal passato, tanto da affermare: "La più grande attrazione di ognuno di noi è verso il Passato perché è l'unica cosa che conosciamo e amiamo veramente".

Antica e di grande interesse la storia dell’Arco presso il quale si terranno gli spettacoli fino al 14 luglio (Didone (9 luglio), Dyskolos (12 luglio), 8 venti e infiniti canti (13 luglio), Caruso (14 luglio); oggi è un?Casale che ha inglobato un?Arco quadrifronte del IV secolo d.C.?posto all’incrocio tra la via Flaminia e la strada di collegamento tra?Veio e la Tiberina.?A pianta rettangolare, su quattro pilastri in laterizio, è databile al IV sec. d.C., ed è stato messo in relazione alla?discesa delle truppe di Costantino da nord?per opporsi a quelle dell’imperatore?Massenzio; la tradizione vuole che Costantino, accampatosi in questo luogo, abbia visto al tramonto nel cielo il segno della croce e che “durante il sonno viene avvertito di far segnare sugli scudi il celeste segno di Dio e di dar battaglia”. Il giorno dopo, il 28 ottobre del 312, Costantino sbaragliava ai Saxa Rubra l’esercito del rivale e lo stesso Massenzio moriva nelle acque del Tevere e a seguito di questa vittoria, nel 315, il Senato Romano fece erigere nell’Urbe l’arco bifronte presso il Colosseo e forse nel?Suburbium?quello di Malborghetto.

Lo stesso spettacolo apre l’8 luglio la rassegna dei Teatri di Pietra 2022 all’Anfiteatro romano di Sutri, dove gli spettacoli,14 in tutto, proseguiranno fino al 5 agosto. Interamente scavato nel tufo di fronte alla città, è di modeste dimensioni eretto tra gli ultimi decenni del I secolo a C. ed i primi anni del I secolo d.C. L'arena è circondata da un podio lungo il quale dieci porte immettono in un deambulacro coperto che termina presso i due ingressi. La cavea è costituita da tre serie di gradinate, la più bassa delle quali mostra una nicchia rettangolare, identificata come palco d’onore.