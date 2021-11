Presentazione del libro ‘Soul of Rome’ guida alle 30 migliori esperienze della Capitale

Martedì 30 novembre, Le Serre by ViVi ospita la presentazione della guida “Soul of Roma”, scritta da Carolina Vincenti e pubblicata da Edizioni Jonglez.

Il libro racchiude una selezione di 30 imperdibili esperienze da fare a Roma: un caffè eccezionale, un aperitivo segreto, una terrazza straordinaria dove mangiare gli spaghetti alla carbonara perfetti... Dormire sotto gli affreschi rinascimentali della villa più bella di Roma, fare un giro in bicicletta sulla Via Appia, organizzare un picnic in un magnifico giardino, cenare in un mercato del pesce, affondare i denti in una delle dieci migliori pizze del mondo... Attività uniche e sconosciute ai più, per scoprire la vera anima della città.

ViVi è presente all’interno della guida dedicata a Roma con i suoi magici picnic proposti dal bistrot all’interno di Villa Pamphili, il parco più grande e verde di Roma. Un momento di pausa e spensieratezza in cui gustare buon cibo bio e rilassarsi sotto i pin i della villa.

L’intera collezione “Soul of” è un nuovo approccio all’arte del viaggio che ruota attorno al “vagabondaggio” in città, ad incontri casuali ed esperienze indimenticabili. Guide per coloro che vogliono aprire le porte nascoste della città e sentire il battito più profondo del suo cuore.

Creata da Fany Péchiodat in collaborazione con l’editore Thomas Jonglez, la collezione continuerà a espandersi con nuove città nei prossimi mesi: Bali, Berlino...

Ogni guida della collezione “Soul of” include:

– le 30 migliori esperienze che una città ha da offrire;

– interviste a coloro che contribuiscono a creare lo spirito più vero della città;

– illustrazioni che catturano l’anima della città.

La guida è in vendita online e nelle migliori librerie al costo di 14.95 €

ViVi, lifestyle & food brand, nasce dall’idea di due imprenditrici, Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, che nel 2008 hanno deciso di cambiare vita e lavorare insieme per realizzare il loro progetto di healthy food in contesti di charme a Roma.

Parchi, musei, teatri e luoghi del centro storico di Roma sono stati scelti da Daniela e Cristina per aprire i locali ViVi. Situate tra natura ed arte, le sedi, ‘oasi urbane’ dall’atmosfera informale, leggera e bucolica, sono: Le Serre by ViVi presso Monte Mario, ViVi - Villa Pamphili nel parco da cui prende il nome, primo locale ad essere inaugurato; ViVi - Palazzo Braschi del “Museo di Roma”, Piazza Navona; ViVi - Rinascente, all’ultimo piano della Rinascente di via del Tritone. Dal 26 giugno 2020 ViVi è una Società Benefit.

I valori ViVi:

Etica del biologico, Km0, e Clean Food: gli ingredienti provengono da agricoltura e allevamenti biologici e sono garanzia di qualità, gli alimenti proposti sono il risultato della ricerca di alimenti a basso impatto ambientale secondo le regole del Clean Food, cibo che fa bene alle persone e al pianeta.

Amore, cura e piacere per il cibo: il menu si basa su ricette salutari, con prodotti stagionali che creano piatti colorati e gustosi. L’ispirazione delle ricette viene sia dalla nostra terra, che dai viaggi e dalla curiosità verso le altre culture, per creare sapori sorprendenti con tecniche di cottura contemporanee. E anche la presentazione è importante, perché l’occhio vuole la sua parte!

Bellezza degli ambienti: Le sedi ViVi si trovano in alcuni dei luoghi più affascinanti di Roma, tra arte e natura, e sono curati nei dettagli per accogliere al meglio - una scelta che rispecchia la visione e l’amore di ViVi per il bello.

Team work: ViVi si impegna per creare un ambiente di lavoro motivante e inclusivo, dove ogni dipendente conta ed è prezioso per la squadra – il talento e la passione sono gli ingredienti principali del Team ViVi, il tocco che fa la differenza.

Rispetto del pianeta per un futuro migliore: da sempre i packaging di ViVi sono compostabili, si presta grande attenzione al riciclo e si scoraggia l’uso della plastica. I locali ViVi, tramite LifeGate, sono alimentati con energia pulita 100% italiana, interamente proveniente da fonti rinnovabili.