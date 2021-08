IoSiamo, il libro sui volontari del bene in presentazione al Parco Talenti

Lunedì 30 agosto un appuntamento da non perdere al CineVillage Parco Talenti. Alle 19.30 verrà presentato il libro #IOSIAMO – storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia), scritto da Tiziana Di Masi e Andrea Guolo (Edizioni San Paolo).

Oltre agli autori saranno presenti: Mons.Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Paola Capoleva, Presidente Csv Lazio, Comunità di Sant'Egidio, Sabrina Schiavone Bonfante, Colomba Express.

Il libro, che nel 2018 è anche diventato uno spettacolo teatrale, è il frutto di un lavoro che Di Masi (attrice di teatro sociale) e Guolo (giornalista e autore) portano avanti dal 2017, raccogliendo le testimonianze di volontari di tutta Italia. Le storie contenute in #IOSIAMO sono un esempio di quel passaggio dall’IO al NOI che è il vero significato dell’azione dei volontari – oltre 6 milioni in Italia secondo Istat – ed è anche il nome scelto per l’opera di Di Masi e Guolo, con l’aggiunta dell’hashtag che rappresenta la condivisione.

All'interno dei 12 capitoli le storie di autentici “volontari del bene” che hanno cambiato l'Italia prima, durante e dopo la pandemia, storie vere di personaggi, associazioni, sportelli, centri di ascolto, in tutto il Paese. Dodici i capitoli, dodici diversi aspetti dell'aiuto a chi è più debole, a chi si vede negare i propri diritti, a chi deve ricostruire la propria vita, a chi ha bisogno di sostegno nella malattia e nelle calamità naturali, ai bambini, al patrimonio artistico del nostro Paese.

“Ogni presentazione – affermano gli autori – diventa l’occasione per raccontare l’impegno dei volontari, anche durante la pandemia, e di chi li ha sostenuti: associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende e privati. La vera ripartenza dell’Italia ci sarà soltanto se riusciremo a costruirla tutti insieme, superando i limiti dell’io per abbracciare la visione del noi. Perché #IOSIAMO!”.

