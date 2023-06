Presentazione Libro, "Anni Ottanta. L'Italia tra evasione e illusione" di Luca Pollini, Elemento115 editore

Grazie a un approccio giornalistico e una scrittura asciutta, il volume riporta alla memoria (per chi c’era) e documenta (per chi non c’era) centinaia di fatti, personaggi, canzoni. Da Berlusconi e l’avvento delle tv commerciali, all’attentato a Giovanni Paolo II; dalla vittoria dei Mondiali nell’82, alla morte di Enrico Berlinguer. E poi la moda, con Versace, Armani e Valentino o la cronaca dolorosa del piccolo Alfredo caduto nel pozzo. Sono gli anni dove la società si sente più emancipata, libera. Cominciano a cadere i tabù sessuali, in tv ci si vuole divertire e così nascono programmi che hanno fatto storia: da Drive In a Quelli della Notte. Senza dimenticare le prime telenovelas o i fantastici robottoni giapponesi. Emerge un caleidoscopio ricco di colori, una società italiana che voleva chiudere con gli anni di piombo e sentiva il bisogno di trasformarsi, con leggerezza. Forse troppa.