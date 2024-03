Presentazione-concerto dell'album "Beleza"

Concerto di presentazione dell'album "Beleza" con il sostegno dell’Ambasciata del Brasile e la partecipazione del Comitê Popular de Luta Italia



Roma de Janeiro è un progetto nato nel 2020, con i piedi a Roma, il cuore a Rio e l'amore per il Samba: la musica popolare e poetica nata dall'incontro di culture lontane, mescolate in armonie e ritmi che hanno creato l'identità di un popolo.



L’album Beleza, il primo lavoro del gruppo, è un raro esperimento di musica brasiliana di radice composta da autori italiani. Prodotto e arrangiato a São Paulo dal polistrumentista e vocalist Evandro Dos Reis, è uscito il 14 luglio 2023 su tutte le piattaforme digitali.



Il sound è ispirato ai grandi maestri del Samba come Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, João Nogueira e ai loro allievi della nova geração, e si nutre delle atmosfere delle ruas e dei botecos di Rio de Janeiro, dove il ritmo sincopato delle percussioni, le melodie incalzanti dei cori, le decorazioni armoniche del cavaquinho e della chitarra 7 corde invitano a una festa tropicale até o dia clarear.



L’album, firmato da Aldo Verducci (testi) e Simone Paoletti (musiche), vanta la collaborazione, tra gli altri, d’importanti artisti come Toninho Geraes, Ana Costa, il talento carioca Fernando Procópio, Humberto Araújo e lo stesso Evandro Dos Reis.



Roma de Janeiro è:

Aldo Verducci - voce

Simone Paoletti - chitarra 7 corde

Marcio Dos Santos Neves - percussioni

Raffaele Parisella - cavaquinho



Eduardo Dos Santos - percussioni