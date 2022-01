Présence/Absence, la mostra fotografica di Jean Marc Caimi & Valentina Piccinni

L’assenza non è forse, per chi ama, la più certa, la più efficace, la più duratura, la più indistruttibile, la più fedele delle presenze? ? Marcel Proust. Venerdì 21 gennaio 2022 dalle ore 18 alle 22, INTERZONE GALLERIA presenta PRÉSENCE/ABSENCE, mostra fotografica di Jean Marc Caimi & Valentina Piccinni.



Dalla inscindibile relazione tra presenza/assenza si sviluppa il progetto fotografico in mostra che vuole indagare le connessioni che intercorrono tra la natura e l’uomo.

Présence/Absence è costruito secondo l'idea di una narrazione personale, fluida, quasi letteraria, fatta di immagini che, pur avendo una vita propria, sono gli episodi?punti di un racconto organico ed emozionale. Questo scaturisce da un'alchimia di azione/reazione, d’interazione tra la visione di Caimi & Piccinni e quella impressa da un territorio, la costa Nord della Francia, che si fa presto simbolico, sublime e portatore di reminiscenze.

Nelle immagini troviamo l’intreccio della vita umana nella sua storia presente e passata, e quella della natura, delle piante, degli animali, del mare e delle maree. Si generano così mondi indissolubili, che si influenzano a vicenda, coesistono, in una sorta di sistema gravitazionale che unisce spazi vuoti e indefinibili, all’intimità delle persone che li abitano. Presenza e assenza si sovrappongono e il loro gioco, la loro interazione ci trasporta all’interno del racconto fotografico. La presenza della luce inimitabile degli spazi oceanici, così come la sua assenza, la notte e le nebbie della campagna, si accompagnano ai volti sulla cui pelle la natura lascia il suo segno. Atmosfere sospese e mutevoli, capaci di creare un mondo enigmatico che pone domande senza dare risposte certe, rinnovando la tensione dell'ignoto.



In mostra questo viene esaltato dalla relazione/opposizione delle immagini, dal dialogo che ne scaturisce, lasciato aperto per dare spazio a chi osserva. Quanto la natura influisce sull’uomo e sino a quanto l’uomo può addomesticarla? Présence/Absence è una mostra pop-up che nasce dal lavoro realizzato da Caimi & Piccinni durante la residenza artistica del Festival Planches Contact di Deauville ? curato da Laura Serani ? in collaborazione con la Fondazione Photo4Food.



Il progetto è stato appena pubblicato in forma di libro con il titolo En Présence de l’Absence da Éditions Bessard, e che va a proseguire la recente ricerca fotografica degli autori sulla relazione uomo/territorio già indagata nel progetto Umana Natura realizzato in Umbria per il Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della Pieve.



Il progetto presentato, Présence/Absence, realizzato integralmente in analogico, viene esposto con stampe di grande e piccolissimo formato, oltre che da riproduzioni di fotogrammi da Super8.



I fotografi Caimi & Piccinni saranno presenti al vernissage della mostra Venerdì 21 Gennaio 2022, dalle ore 18 alle 22. In occasione dell’inaugurazione della mostra, alle ore 19, presentazione e book signing del libro En Présence de l’Absence edito da Éditions Bessard.



L’ingresso alla mostra durante il vernissage ? nel rispetto della normativa anti Covid ? sarà con presentazione del Green Pass.



Jean-Marc Caimi e Valentina Piccinni collaborano dal 2013 per progetti di fotografia documentaria e personale. Il loro lavoro, focalizzato su soggetti contemporanei, con una particolare attenzione agli aspetti umani di ogni storia, è riconosciuto a livello internazionale. Fra gli altri, hanno ricevuto premi come il Sony World Photography Award nella categoria "Discovery”, il PHmuseum Of Humanity Grant, il premio ISPA (Italian Sustainability Photo Award) e il Gomma Grant per miglior lavoro documentaristico in bianco e nero. Sono regolarmente presenti nella stampa e nei media di tutto il mondo. Hanno recentemente esposto alla Biennale Für Aktuelle Fotografie di Mannheim, al Festival della fotografia etica di Lodi, al SìFest di Savignano, all'International Month Of Photojournalism di Padova, alla galleria La Chambre di Strasburgo. Nel corso degli ultimi anni, le loro storie fotografiche sono state pubblicate in forma di libro da diversi editori, tra questi Witty Books con “Forcella”, Overlapse con “Fastidiosa”, André Frère con “Güle Güle” e Éditions Bessard con “En Présence De L’Absence”, lavoro in mostra.



CAIMI & PICCINNI | PRÉSENCE/ABSENCE

in mostra 21.01.2022 | 30.01.2022

martedì - venerdì, ore 15 – 20

sabato su appuntamento (11 – 13 / 16 – 20)