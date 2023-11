Prezzo non disponibile

Dal 23/11/2023 al 25/11/2023

La prima edizione del "Premio Panettone Roma" si svolgerà 23, 24 e 25 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, nell'Area Ospitalità della Tribuna Autorità, in occcasione della X edizione di Excellence Food Innovation.

Il concorso è stato lanciato dall'Accademia della cultura enogastronomica e dalla Confesercenti di Roma e Lazio. La competizione è aperta a tutti i gelatieri, pasticceri, cioccolatieri, panificatori ed artisti decoratori d’Italia, che si sfideranno per il ‘Migliore Panettone Tradizionale’ (con canditi d’arancia, uvetta e cedro).

A presiedere la giuria è Fabio Albanesi già campione del mondo di panettone classico nel 2021; campione del mondo di grandi lievitati; 5 volte campione italiano di panificazione artistica, comune e speciale; campione europeo di lievitati; chef lievitista della Federazione Internazionale Discipes Escoffier; lievitista del Papa con Giovanni Paolo ll, Papa Ratzinger e Papa Francesco.

Saranno presenti tre giurie: tecnica, stampa, popolare.

A comporre la giuria tecnica – coordinata dal pluripremiato Albanesi - saranno Fabio Bertoni, maestro panificatore con oltre 30 anni di esperienza, porta avanti la tradizione di famiglia con cui è nata nel 1918 l’omonima azienda; Simona Lauri, panificatrice artigiana, docente, consulente tecnico e formatore per la panificazione; Sandro Masci, giornalista, scrittore, gourmet, chef, insegnante di cucina ed esperto di analisi sensoriale; Vincenzo Pennestrì, presidente Associazione Italiana Gelatieri; William Loria, responsabile Agrocamera, Camera di Commercio di Roma.

I criteri di valutazione da parte dalla giuria tecnica saranno: profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura. I criteri di valutazione da parte dalla giuria stampa saranno: profumo, sofficità, gusto. Il premio giuria Tecnica e Stampa prevede nr. 2 panettoni uguali tra loro del peso di Kg 1 cadauno.

Il premio giuria Popolare nr. 8 panettoni uguali tra loro del peso di Kg 1 cadauno. Il panettone dovrà essere presentato con il solo involucro in plastica con l’indicazione del nome del concorrente. Il concorrente può scegliere liberamente se presentare un panettone nel pirottino basso o alto. Ancora la scelta è libera se presentare il tipo Milano oppure il tipo Piemontese glassato. Qualora venisse consegnato un panettone senza l’indicazione del concorrente, verrà considerato non valido per il giudizio.

Venerdì 24 novembre avverrà la premiazione per il primo classificato ‘Premio Panettone Giovani Roma’, mentre sabato 25 novembre 2023, alle ore 12:30 verrà conferito il ‘Premio Giuria Tecnica’, ‘Premio Giuria Popolare’, ‘Premio Stampa Colosseo’ e alle ore 13:00 verrà premiato il ‘Miglior Pasticcere di Roma’.

“È un onore presiedere la giuria della prima edizione del Premio Panettone Roma. Un concorso che, al di là della competizione, mira a valorizzare la grande professionalità e creatività dei partecipanti. La panificazione in questi anni si è molto evoluta e anche lo stesso panettone non è più solo un dolce di natalizio ma un simbolo dell’arte pasticcera italiana”, ha spiegato Fabio Albanesi presidente di giuria del Premio Panettone Roma.

“Con grande orgoglio ho inserito all’interno della Fiepet-Confsercenti il comparto pasticcerie con il ‘Premio Panettone Roma’, promuovere l’attività dei pasticceri attraverso questi concorsi credo rappresenti un valore aggiunto per tutta la filiera agroalimentare e per le categorie artigiane”, ha sottolineato Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio.

“Come non fare un Premio di questa eccellenza delle tradizioni, che si presenta a forma di cupola, se non a Roma”, ha evidenziato Valter Giammaria presidente della Confesercenti di Roma e Lazio.