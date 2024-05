Premio Aromata: tre giorni dedicati alla profumeria artistica internazionale ispirata alla letteratura

Dal 16 al 18 maggio, Palazzo Cavallerini Lazzaroni, in via dei Barbieri 7 (oggi sede della libreria Spazio Sette), apre le porte al Premio Aromata 2024 - Profumo: codice espressivo - "L'invisibile tra le righe", il contest internazionale dedicato alla profumeria artistica. L'iniziativa, ideata e promossa dall'Associazione culturale LiberoStile e patrocinata da Roma Capitale, punta a mettere in luce l'aspetto artistico della profumeria di nicchia svelando anche ai non addetti ai lavori i segreti di quest'arte millenaria.

Nella splendida sala barocca saranno esposte le creazioni di 17 maestri profumieri ispirate alla letteratura mondiale. Il pubblico potrà apprezzare le fragranze, leggere o ascoltare i brani fonte di ispirazione tramite Qr code ed infine votare il profumo preferito.

A sottolineare l'intento divulgativo del Premio Aromata 2024 è previsto un calendario di incontri gratuiti con Claudia Scattolini, uno dei primi dieci nasi italiani, Giuseppe Squillace, Ordinario di Storia Greca all'Università di Calabria e tra i massimi esperti di storia del profumo antico, Alberto Ferrari, collezionista e valutatore indipendente di fragranze, Gabriele Venturi de L'Arte di Beppe, pluripremiata azienda che coltiva iris pallida, materia prima pregiata e ricercata in profumeria.

Opening: giovedì 16 maggio ore 17

Per informazioni, programma e per prenotazioni scrivere a aromata@liberostile.org