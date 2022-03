Il Parco delle Ville Romane, ciclo di seminari alla scoperta del Pratone di Torre Spaccata

Il Comitato per il Pratone di Torre Spaccata, in collaborazione con le associazioni Gruppo Ambiente e Territorio della Libera Assemblea di Centocelle, Sentiero Verde Federtrek, Rete CinEst, Museum OdV e Comunità Parco Pubblico di Centocelle, presenta un ciclo di seminari volti ad approfondire la conoscenza dell'area del Pratone di Torre Spaccata, che si terranno nei Municipi V e VII del Comune di Roma.

Il 2 aprile presso la Sala Teatro del Casale Falchetti in viale della Primavera 319/B, si terrà il seminario "Salviamo il Pratone, oasi verde sotto casa. Nel Parco delle Ville Romane dal Parco di Centocelle attraverso il Pratone di Torre Spaccata e oltre", il secondo di un ciclo di quattro incontri dedicati alla scoperta del Pratone di Torre Spaccata e del Parco di Centocelle nei loro aspetti naturalistici, urbanistici, archeologici e culturali.

Il Pratone di Torre Spaccata, area verde di sessanta ettari incuneata tra i quartieri di Don Bosco, Cinecittà, Centocelle. Torre Spaccata e Cinecittà Est, è in naturale continuità con il Parco archeologico di Centocelle e quello di Villa Flaviana. Il Pratone è un lembo di agro romano che testimonia la continuità d'uso abitativo già dal Neolitico e poi in epoca romana, medievale e rinascimentale, da oltre 5000 anni fino ai giorni nostri, vissuta di secolo in secolo da uomini antichi e laboriosi che ci hanno lasciato testimonianze archeologiche rintracciabili in tutto il sito. Il Pratone ospita un patrimonio archeologico di primaria importanza ed è Corridoio Ecologico della città, nonché habitat naturale per specie di fauna selvatica tutelate (falchi e luscengole in primis).

Molti cittadini ed associazioni si stanno impegnando per salvaguardare questo patrimonio, esempio unico nel territorio storico di Roma, affinché siano applicati i vincoli di tutela di cui un'area di tale importanza ha diritto per legge. Questo ciclo di seminari è volto ad estendere l'informazione sulle qualità e le vicissitudini sofferte da questo pregevole sito archeologico e naturale di fronte alle speculazioni edilizie in atto per la realizzazione della Hollywood Europea, e per pubblicizzare la petizione lanciata sul portale online del Comune di Roma, che in due settimane ha raggiunto oltre duemila firme autenticate con Spid (la seconda petizione ne ha raggiunte poco meno di duecento), consultabile a questo link https://www.comune.roma.it/web/it/iniziativa-popolare.page?contentId=IPR893815

Per supportare la petizione è stato lanciato un video, visibile a questo link.

Il Comitato non è contro l'ampliamento di Cinecittà né contro la valorizzazione dei suoi Studios, motivo di vanto e di orgoglio per il territorio, ma contro un suo ampliamento ai danni di un'area archeologica e ambientale che, in connessione con Centocelle e Villa Flaviana, potrebbe costituire il secondo polmone eco-archeologico di Roma, il Parco delle Ville Romane, corridoio verde da Tor Pignattara ad Anagnina a servizio dell'intera città.

locandina seminario centocelle-2