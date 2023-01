"Il Parco che non c'è - Il Pratone non è (un) vuoto": passeggiata tra i resti archeologici

"Il Parco che non c'è - il Pratone non è (un) vuoto" è il titolo dell'evento in programma il prossimo 5 febbraio al Parco di Centocelle e nel Pratone di Torre Spaccata per riconoscere il "Parco delle Ville Romane".

Una camminata nel quadrante di Roma Est per scoprire i caratteri naturali, le vicende urbanistiche e i resti archeologici di queste due aree. I partecipanti saranno accompagnati dagli esperti del territorio che ripercorreranno la storia delle due aree verdi, il loro ruolo ambientale e le iniziative che i comitati portano avanti per proteggerle.

Un percorso ad anello di 10-11 km per rileggere il territorio e riconnettere le due aree in quello che ci piace chiamare Parco delle Ville Romane. La passeggiata, organizzata da "Camminando per l'Eur e i comitati "pac.libero" e "pratone_di_torre_spaccata", inizierà alle ore 9:30 con partenza e arrivo dal parcheggio del Parco di Centocelle.

A metà del percorso, una pausa e una piccola merenda saranno l’occasione per ascoltare l’attuale battaglia contro la speculazione edilizia nel Pratone e gli strumenti che il comitato sta mettendo in campo per variare la destinazione urbanistica dell’area.

Durata: 3 h

Distanza: 10-11 km

Equipaggiamento: si consiglia di indossare scarponcini da trekking

Difficoltà: camminata facile, ritmo medio; percorso sempre diverso con qualche difficoltà (salite/discese)

La partecipazione all’evento implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica”. Pertanto chi vorrà partecipare solleva gli organizzatori, e le persone incaricate da questi, da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica per partecipare alla passeggiata e da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da loro causati o a loro derivati dalla partecipazione all’evento.