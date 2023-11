Prima fiera natalizia a Prato Rinaldo

Nel cuore di Prato Rinaldo, un evento natalizio sta per portare una ventata di magia, comunità e festa. La prima edizione della Fiera Natalizia di Prato Rinaldo è prevista per il 16 e 17 dicembre e promette di essere un punto di riferimento per gli amanti del Natale, dell'artigianato e delle tradizioni autentiche.

La Fiera Natalizia è un'iniziativa orgogliosamente portata avanti dal Comitato dei Cittadini di Prato Rinaldo, con il patrocinio dei Comuni di San Cesareo e Zagarolo. Questo evento è sostenuto da sponsor locali che credono fortemente nel valore della comunità e della condivisione. Tra questi spiccano "Il Mago del Panino", celebre per i suoi panini gourmet che fondono tradizione e innovazione, "KP Events", specializzata in animazioni ed eventi memorabili, e "EkoTorre", un'azienda impegnata nel promuovere la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Questa fiera rappresenta un'espressione vivida dell'unità e della collaborazione tra le nostre comunità locali e i loro rappresentanti.

Artigianato e Creatività Locale in Mostra



La fiera vedrà la partecipazione di numerosi artigiani locali, ognuno con la sua unica storia e creazioni. Dai gioielli fatti a mano ai prodotti in ceramica, passando per tessuti e oggettistica per la casa, la fiera è un'occasione per scoprire e acquistare prodotti unici, frutto della passione e del talento di artigiani del territorio.



Gastronomia e Sapori Autentici



Nell'area Food, gestita dal nostro sponsor "Il Mago del Panino", i visitatori potranno gustare una varietà di sapori, dai panini creativi a piatti tradizionali, tutti preparati con ingredienti di alta qualità e una spiccata attenzione al gusto e alla presentazione.



Divertimento per Tutta la Famiglia



Grazie a "KP Events", la fiera si arricchisce di un programma di animazione pomeridiana per grandi e piccini. Giochi, attività e spettacoli saranno organizzati per rendere l'esperienza alla fiera ancora più divertente e coinvolgente.



Un Momento Speciale con il Vero Babbo Natale



Entrambi i giorni, dalle 10:30 alle 12:30, i bambini e gli adulti avranno l'opportunità unica di incontrare il Vero Babbo Natale. Sarà possibile scattare selfie o realizzare foto professionali come ricordo indelebile di queste splendide giornate. Le foto professionali saranno gestite e sviluppate direttamente dal Comitato dei Cittadini di Prato Rinaldo.



Un Invito alla Comunità



Il Comitato dei Cittadini di Prato Rinaldo invita tutti a partecipare a questo evento speciale. Per chi desidera supportare ulteriormente l'evento, è possibile effettuare donazioni o esplorare opportunità di sponsorizzazione attraverso il sito ufficiale.



La Fiera Natalizia di Prato Rinaldo non è solo un evento, ma un momento di incontro, di festa e di condivisione, un'occasione per riscoprire il calore e la gioia delle tradizioni natalizie.



*Le immagini riportate sono a solo scopo illustrativo e non rappresenta fedelmente l'evento o i dettagli specifici della Fiera Natalizia di Prato Rinaldo.