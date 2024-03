Portuense201 studi aperti x Open House Roma

In occasione di Open House Roma 2024 gli studi del distretto Portuense201 aprono le loro porte al pubblico sabato 6 aprile. A pochi passi da viale Marconi e alle spalle della Stazione Trastevere, si apre il cortile di Portuense201. Un microcosmo dove arte, design, architettura, cinema e artigianato convivono e interagiscono, contaminandosi costantemente.

Sabato 6 aprile dale 16 gli studi saranno visitabili per conoscere gli artisti e designer che abitano il distretto. A seguire dalle 19 alle 22 closing party con selezione musicale by Fabio Sestili & Pentesilea, food & drink by LO:GIN, Casale del Giglio e Design Food House.

Gli studi aperti sono: Art Studio Belcastro Schneidersitz, Daniela Pinotti, Design Food House, Donna Sangiorgio – Italian Felicity, Dungong Films, Eurofilm, Francesco Turi, House of Ita, Lara Cetti, Label201 con l’installazione Metalique di Millim Studio, Manuela Tognoli, Marta Abbott, Officine Norma, Paolo D’Arrigo, Spazio Four, ULTRA Laboratorio Trasversale.