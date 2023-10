Portuense201 compie 10 anni

Dieci anni il 10 ottobre. Portuense201 spegne le candeline e sceglie di farlo con un evento intimo, un incontro di arti e mestieri, una vernice fuori dalle regole, un’occasione per celebrare e incontrare gli amici che in questi dieci anni hanno vissuto, attraversato e contribuito alla nascita di questo moderno polo di arte e cultura nel cuore di Roma.

A partire dalle 19,30 del prossimo martedì fino al 9 novembre, infatti, il borgo di via Portuense201, dietro la Stazione Trastevere, sarà pieno degli artisti, designer, professionisti, insomma, degli “amici” di vecchia data, per regalare al pubblico una mostra senza precedenti dove tutti, nessun escluso, hanno contribuito. Non un solo artista esposto, infatti, ma tutti, insieme, con un pezzo, un motivo, un lavoro che lo caratterizzi e che celebri il loro legame con lo spazio.

Partendo dal principio di condivisione e collaborazione - che anima il lifestyle del piccolo borgo capitolino fondato e curato dall’architetto Manuela Tognoli - ognuno ha simbolicamente “portato una cosa” e l’ha condivisa su un grande tavolo (anche questo “dono” dell’evento, realizzato proprio dall’architetto Tognoli per l’occasione”), per dare vita a una grande tavolata artistica attorno alla quale sedersi (metaforicamente) e condividere questa giornata di festa.

I protagonisti della mostra sono i “redisenti“ del distretto: Art Studio MLBS, Archema Studio, Daniela Pinotti, Design Food House, Donna Sangiorgio, Dugong Films, Francesco Turi, House of Ita, Label201, Lara Cetti, Manuela Tognoli, Marta Abbott, Officine Norma, Paolo D’Arrigo, Spazio Four, ULTRA Laboratorio Trasversale; a questi si aggiunge chi ha condiviso e collaborato durante gli anni: Copihue Floral Studio, Crippi, Delphine valli, Divario Space con Alessandro Costanzo, FEM Design studio, Marta Roberti, Millim Studio, Pizzicarola, Secondome Gallery con Giulio Iacchetti, Matèria Gallery con Stefano Canto, STUDIOTAMAT. Mentre per l’esperienza food&drink partecipano: LO:GIN, Casata Mergè e la musica by Fabio Sestili & Pentesilea.

«Ci siamo ispirati ai temi di convivialità, condivisione e ospitalità - spiega Manuela Tognoli - per questo espongono non solo gli studi dei residenti attuali, ma con loro anche una selezione di realtà che hanno avuto lo spazio qui a Portuense durante gli anni, realtà con cui collaboriamo e alcuni artisti che hanno esposto in questi dieci anni. Volevamo festeggiare alla “nostra” maniera, come ci piace fare: insieme. Questo posto - aggiunge - è nato per dare una casa a professionisti, artisti, imprenditori e designer; abbiamo ristrutturato antichi spazi appartenenti alla mia famiglia e, nel farlo, ho compreso quanta fatica, quanta passione ci vuole per raggiungere un risultato. Ecco, questo collettivo è lo specchio di tutto questo, ma anche di una realtà molto attiva e in continuo fermento, di tutti quei professionisti indipendenti che, in silenzio, stanno cambiando il volto di questa grande città».