Al Porto Turistico di Roma riparte lo sport agonistico della Capitale

L’Honda Revolution Roma Sport Weekend sbarca a Roma per una due giorni di sport all’insegna dell’inclusione e dell’ecososteniblità. In programma sabato 22 e domencia 23 maggio, la manifestazione sportiva si terrà al Porto Turistico di Roma, struttura gestita dall’amministratore Donato Pezzuto ed è stata organizzata dal Forhans Team in collaborazione con l'Agenzia di comunicazione Gruppo Matches, gode del patrocinio di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Coni Lazio, della Federazione Italiana Triahtlon, del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Paranuoto, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dell’Aics.

Il programma

Le due giornate di sport al Porto Turistico saranno composte da cinque gare. Si parte il sabato mattina con la prova di Paratriathlon, valida come 2^ tappa del campionato italiano, con la partenza fissata alle 10,30. Si prosegue con il Triathlon Kids, tappa interregionale giovani, dedicato ai ragazzi delle categorie Ragazzi,Youth A, Youth B e Junior (partenza dalle 14).

Si chiude infine la prima giornata con la Roma by Night Run 5K, gara di running in notturna con il via dalle ore 20 in un suggestivo percorso illuminato all'interno del Porto e sul lungomare adiacente. La domenica mattina sarà poi la volta del Triathlon Sprint Silver, valido come prima tappa della Forhans Cup, con la partenza fissata alle 9,30, mentre dalle 14,45 l'ultimo atto della due giorni sarà il III Roma Open Water, prova di nuoto e paranuoto in acque libere (distanze 500m, 1,5k e 3k + staffetta).

Sport per tutti

L'evento si pone l'obiettivo favorire l'integrazione delle fasce disagiate alla pratica dello sport, con il sostegno della sezione dei servizi sociali del X municipio di Roma Capitale. Per questo a loro verrà offerta l'iscrizione gratuita all’evento. La struttura prevede inoltre l’accesso a tutte le aree senza alcuna problematica per i disabili. Per la tutela dell'ambiente infine verranno utilizzati tutti materiali riciclabili oltre al rafforzamento della raccolta differenziata dei rifiuti e a una cura dell’inquinamento delle spiagge. Tra una gara e l'altra dell’intenso programma, sarà possibile scoprire e ammirare, all'interno del Porto Turistico, il meglio di tutti i brand Honda, Auto, Moto e Marine. Honda Revolution Roma Sport Weekend ha inoltre siglato un accordo con Gps Formula. A tutti gli iscritti regolarmente registrati sul sito www.gpsformula.com, il sistema invierà una mail e offrirà l'utilizzo gratuito di Gps Formula per l'allenamento di preparazione. All'interno del sito è presente un’area apposita per gli eventi in programma con le classifiche di prestazione. Radio Globo sarà il media partner ufficiale dell’evento. Grande risalto alla partnership con la PAIDEIA MATER DEI come Partner Sanitario dell’evento.