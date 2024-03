"Settimana aperta INAF", appuntamenti per scoprire l'astrofisica

Ritorna la primavera e anche quest’anno ritorna la Settimana Aperta INAF, sette giorni nei quali l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) apre le porte dei suoi osservatori e istituti di ricerca in tutta Italia (Roma compresa) per accogliere il pubblico e condividere le meraviglie dell’Universo.

L’iniziativa si svolgerà dal 18 al 24 marzo, celebrando anche l’equinozio di primavera mercoledì 20 marzo.

La settimana aperta di INAF a Roma

In programma spettacoli, osservazioni del Sole e del cielo notturno al telescopio, tour dei laboratori di ricerca, esperienze didattiche per scuole di ogni ordine e grado, tavole rotonde, conferenze, giochi e molto altro. Anche la sede romana dell'INAF aprirà le sue porte con iniziative aperte a tutti.

Per lanciare l’iniziativa, lunedì 18 marzo a partire dalle 11.15 ci sarà una diretta speciale dedicata all’osservazione del Sole al telescopio, organizzata dalla redazione di EduINAF, il magazine online di didattica e divulgazione dell’Ente. La trasmissione, dal titolo “Guarda che Sole!”, fa parte della serie di dirette “Il cielo in salotto”, questa volta eccezionalmente in orario mattutino per favorire la partecipazione delle scuole di tutta Italia.

Durante la diretta, si potrà osservare il Sole con i telescopi ottici delle sedi INAF di Napoli e Catania, per scoprirne i diversi strati e ammirare le splendide macchie solari che caratterizzano la nostra stella specialmente in questo periodo, mentre si avvicina al picco del suo ciclo di attività lungo 11 anni. Sarà possibile vedere il Sole anche da un’altra prospettiva, quella delle onde radio, grazie alle osservazioni del radiotelescopio di Medicina, vicino Bologna, e avere un’anteprima del passaggio solare sulla linea meridiana dalla sede INAF di Padova. Sarà possibile porre domande in diretta alle esperte e agli esperti dell’INAF e misurare insieme a loro il diametro e la rotazione del Sole.

Gli appuntamenti in programma a Roma

Roma – IAPS-INAF

“Open Days IAPS”, tour dei laboratori con presentazione delle attività scientifiche e dei grandi progetti italiani e internazionali in compagnia dei ricercatori e delle ricercatrici dell’INAF. 21-22 marzo 2024, presso lo IAPS-INAF. Per informazioni e prenotazioni: https://www.iaps.inaf.it/it/eventi/incontri-con-il-pubblico/open-day-iaps-2024

Roma – Palazzo delle Esposizioni

“INAF ALLA MOSTRA, POETRY FOR THE SKY”, poesia e astronomia, un punto di vista originale sulla mostra Macchine del Tempo in corso al Palazzo delle Esposizioni di Roma, a cura di Elisa Nichelli e Caterina Boccato. 21 marzo 2024, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma. Per informazioni: https://macchinedeltempo.inaf.it/index.php/prossimi-eventi/eventi_poetry/

"Perché una settimana aperta all'INAF? Il termine chiave qui è ‘aperta’: rappresenta il nostro impegno a spalancare le porte, reali o metaforiche che siano, del nostro istituto al pubblico, offrendo un'opportunità di incontro reale tra persone, scienziati e non, in un uno scambio reciproco di visioni del mondo", ha sottolineato Caterina Boccato, responsabile nazionale della didattica e divulgazione INAF. “Penso infatti che mettere al centro le persone sia l'unica strada per far sì che la nostra società si avvii verso un futuro migliore”.