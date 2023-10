PortaPigneto, ogni sabato il market a Borgo Pigneto

Parte sabato 14 ottobre "PortaPigneto", il nuovo appuntamento settimanale con mercatino di artigianato, vintage e curiosità varie. PortaPigneto sarà ospitato ogni sabato da Borgo Pigneto, location esclusiva che affaccia su via Prenestina in uno dei quartieri più modaioli della Capitale.



Dalle ore 11:00 alle 19:00 il parco di Borgo Pigneto si animerà con una trentina di stand di artigianato artistico di ogni tipo, e non solo: presenti anche libri, abbigliamento ed accessori vintage, stand di trattamenti benessere.



Borgo Pigneto è un luogo capace di trasportare i clienti in un'altra dimensione: all'interno del suo parco non sembrerà di stare al centro di Roma, data la presenza degli ampi spazi verdi opportunamente allestiti ad aree relax con sdraio e cuscini, o con tavoli e sedie dove bere un buon drink o consumare un pasto scegliendo fra le molteplici opzioni proposte: street food, stuzzichini, o veri e propri pasti alla carta, magari accompagnati da un ottimo calice di vino. Borgo Pigneto infatti offre, nel relax del suo parco, diverse opzioni per soddisfare anche il più esigente dei clienti.



Nel pomeriggio ad animare ancor di più la situazione ci sarà il dj set, che contribuirà a creare un'atmosfera "vacanziera" e di relax.



Fra le centinaia di oggetti che sarà possibile acquistare a PortaPigneto, troviamo bijoux e gioielli semipreziosi realizzati in materiali di ogni tipo: metalli, resina, legno, ceramica, tessuto, ma anche accessori di abbigliamento sartoriali, cosmesi naturale e articoli per la casa che spaziano dalle ceramiche artistiche alle illustrazioni agli articoli di design che rendono ogni ambiente unico ed originale.

PortaPigneto sarà a Borgo Pigneto ogni sabato, con espositori sempre diversi, ad ingresso libero e gratuito; l'ingresso a Borgo Pigneto non è vincolante per consumare.



Borgo Pigneto si trova in via Prenestina 216, ad angolo con via Erasmo Gattamelata, a pochi minuti dalla metro C fermata Pigneto.



PortaPigneto è in collaborazione con l'associazione culturale EticArte.



Info: ecochicmarket.roma@gmail.com