Portapigneto, il mercatino cool

Le prime edizioni sono state un successo, quindi PortaPigneto si conferma come appuntamento fisso del sabato nel quartiere Pigneto. L'accogliente giardino di Borgo Pigneto ospita infatti ogni sabato il mercatino PortaPigneto: qualche decina di artigiani misti a stand di abbigliamento vintage, accuratamente lavato ed igienizzato, ma anche prodotti a km zero, flower design, articoli per bambini, truccabimbi.



Il posto ideale per chi gradisce visitare mercatini con cose belle e senza cianfrusaglie, in un contesto di assoluto relax capace di proiettarvi in luoghi lontani.



L'ingresso a PortaPigneto è libero e gratuito e non prevede nessun obbligo di consumazione; tuttavia, chi vorrà potrà scegliere se consumare un pasto frugale sul prato prendendo un panino presso il food truck presente oppure recarsi al ristorante, comodamente seduti con menù alla carta.

Il chiosco bar esterno è aperto tutto il giorno, per aperitivi a qualsiasi ora.



Il relax è assicurato a Borgo Pigneto: sugli spazi verdi sono disposti teli, cuscini e sedie sdraio dove rilassarsi e chiacchierare con gli amici, prima o dopo lo shopping.



Tutto il giorno ci sarà musica live ad allietare i visitatori: dj set e anche performance one-man-band con il musicista Paolo Rasile; una situazione decisamente "cool", dove con l'occasione si potranno acquistare articoli artigianali, etici e unici a prezzi equi: dalle ceramiche alle creazioni per la casa, dai gioielli in ottone all'abbigliamento sartoriale, dalle creazioni all'uncinetto alle borse vintage, dal miele ai libri per bambini... ce n'è davvero per tutti i gusti.



Ingresso libero senza vincoli di consumazione. In caso di forte maltempo il mercatino sarà rimandato al sabato successivo.



PortaPigneto è un evento in collaborazione con l'Associazione Culturale EticArte, la stessa che organizza eventi come il Green Market Festival, Eco&Chic Market a San Lorenzo, Oasi Cestia Eco-Market, Les Femmes a Noel-il Natale delle Donne, Yellow Xmas Market e molti altri.