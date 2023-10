PortaPigneto: a Borgo Pigneto market ogni sabato

Dato il successo della prima edizione avvenuta il 14 ottobre, Borgo Pigneto conferma l'appuntamento ogni sabato con PortaPigneto, il market di artigianato che si svolge lungo il vialetto di ingresso del locale, circondato da spazi verdi. Sabato 21 ci sarà quindi la seconda edizione, e ne seguiranno tante altre.



Lo spazio di Borgo Pigneto, ampio e versatile, si riempirà quindi ogni sabato di stand di artigianato artistico, in cui trovare oggetti rari o unici: illustrazioni, abbigliamento sartoriale, gioielli, bijoux, borse, accessori tessili, articoli di design per la casa, cosmesi naturale, candele... di tutto e di più insomma.



Oltre all'artigianato, saranno presenti anche stand di abbigliamento ed accessori vintage, editoria, e articoli per bambini.



Nel grande parco che ospita il mercatino ci si potrà rilassare su teli e cuscini posizionati sull'erba, sulle sdraio, o comodamente seduti ai tavolini, magari gustando un buon drink.



Fra le proposte culinarie, oltre al menù alla carta dove pranzare serviti e riveriti, è disponibile anche un food truck con proposte di cibo "take away", come panini, pokè, cous cous, patatine ed altri snack, da consumare sui tavolini oppure in versione picnic sui prati.



Insomma, un'atmosfera decisamente inusuale per un locale in un quartiere al centro di Roma.



Borgo Pigneto si trova a pochi minuti di cammino dalla fermata della metro Pigneto, in via Prenestina 216, ad angolo con via Erasmo Gattamelata. I parcheggi della zona sono bianchi, quindi gratuiti.



Essendo un evento all'aperto, PortaPigneto è soggetto alle variazioni meteo: in caso di maltempo il market sarà sospeso, ma sarà ugualmente aperto il ristorante, nell'area interna. L'ingresso per il market è comunque libero e non comporta l'obbligo di consumazione. L'orario del market è dalle 11:00 alle 19:30.



PortaPigneto è un progetto in collaborazione con l'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione di eventi come il Green Market Festival, l'Eco&Chic Market, Oasi Cestia Eco-Market, Les femmes à Noel-il Natale delle Donne e diversi altri.



Info per il market: greenmarketfestival@gmail.com