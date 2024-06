Porta Portese TTS Street Food

Il team TTS arriva a Porta Portese per la prima volta in assoluto. Lo storico quartiere della Capitale verrà trasformato nel ristorante a cielo aperto più grande di Roma. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno andranno in scena tre giorni di festival dedicati al cibo e alle attrazioni “on the road” tipiche dello street food.

Domenica 16 giugno spettacolo nello spettacolo: il villaggio street food diffonderà tutti i suoi sapori nel caratteristico Rione Trastevere, all’interno dello storico mercato di Porta Portese, il più famoso e grande della città. Si potranno degustare le bontà gastronomiche più apprezzate del momento.

Il villaggio street food verrà allestito sull’area pavimentata di via Ettore Rolli, dove 20 selezionatissimi street chef si sfideranno tra padelle e fornellI. Materie prime di alta qualità verranno trasformate in piatti gourmet. Ci saranno tante sedute messe a disposizione dove rilassarsi e mangiare comodamente sotto il cielo di Roma.

Panini imbottiti di bontà, primi della tradizione e novità della cucina internazionali caratterizzeranno il menu per la tappa di Porta Portese. Carni e pesce cotti da maestri del barbecue e dai virtuosi della padella. Specialità vegan e gluten free e dolci di ogni genere.

I 20 street chef racconteranno la penisola attraverso straordinarie rivisitazioni, come panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Da una azienda agricola Toscana ottimi hamburger di razza maremmana. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti. E come non citale il mitico carciofo alla giudia?

Non mancheranno le proposte internazionali nel menu: come nelle vere steak house americane, si potrà mangiare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) ed ovviamente ottima sangria.

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese. Dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTSFood arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza tutta da gustare. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail. Ed inoltre, per abbattere il consumo di plastica, in tutto il villaggio si potrà bere acqua minerale in speciali brick originali e interamente riciclabili prodotti da Tetra Pak in esclusiva per TTs Food.