Pork'n'roll Fest, gustoso weekend al parco

Dopo due anni di stop, causa Covid, torna l'appuntamento con le celebrazioni per il doppio compleanno di Pork'n Roll. Nove candelinee per il pub, otto per la bottega.

Si festeggia con un gustosissimo weekend nel verde del parco di Agricoltura Capodarco La Mistica. L'appuntamento è sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 12 a mezzanotte. Ma cosa si potrà mangiare e bere al Pork'nRoll Fest?

Farm food.

Hamburger, pulled pork, salsicce e panini speciali creati dal norcino Gerardo. Solo carni genuine di suini allevati da noi nella nostra fattoria in Puglia.

Craft Beer.

Taplist by Old Copper. Birre artigianali realizzate da Valentino