Porcupine Tree a Roma Summer Fest 2023

Dopo il concerto dello scorso ottobre al Mediolanum Forum di Milano, i Porcupine Tree di Steven Wilson arrivano il 24 giugno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per un imperdibile appuntamento al Roma Summer Fest 2023.

Lo show sarà l’occasione per rivedere sul palco la band simbolo della scena progressive rock degli anni Ottanta, per questo motivo Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison proporranno ai fan italiani un lungo spettacolo, che presenterà in scaletta i nuovi brani del recentissimo album “Closure/Continuation” insieme ai grandi classici.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL ROMA SUMMER FEST 2023