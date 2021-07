Populous e Martux_M: serata elettronica e “spaziale” a Villa Ada

Venerdì elettronico a Villa Ada Roma Incontra il Mondo con due colossi del genere: Martux_M e Populous. Il 9 luglio atterra sul palco “Apollo 11 Reloaded”, il nuovo progetto di Maurizio Martusciello (nome d’arte Martux_M) dedicato all’allunaggio. Un’orchestrazione elettronica con le immagini di repertorio donate dall’Agenzia Spaziale Italiana – per celebrare musicalmente la straordinaria missione spaziale che per la prima volta ha permesso all’uomo di arrivare sulla luna.

Segue il dj set di Populous, il moniker dietro cui si cela Andrea Mangia. Producer, deejay, autore di colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda, da anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo.

Il live di Martux_M è una vera psichedelia elettronica, un percorso musicale che descrive le varie fasi della missione Apollo 11. Si parte con il primo brano Lift Off, e si rientra sulla terra con l’ultima Return. Fra le tappe del viaggio: la reinterpretazione elettronica di Us and them dei Pink Floyd e The dark side of the moon con Space Oddity di David Bowie.

“L’esperienza artistica - spiega Martux_M - è l’unica forma di linguaggio che può reloaded, ricaricare, le emozioni, da quelle vissute per l’evento storico del primo uomo sulla luna, a quelle future delle prossime missioni spaziali. L’epoca della Space Age trova un’alleanza con la musica, metafora dello sconfinamento, di una ricerca verso l’oltre che si contrappone ad ogni barriera ideologica o di confine”.



