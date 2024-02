Popbeat, spettacolo concerto per famiglie e bambini

PopBeat è uno spettacolo con musica pop e rock cantata e suonata dal vivo che racconta ai bambini come i loro genitori erano alla loro età.



Il concerto è accompagnato da un vivace intrattenimento e coinvolgimento del pubblico: palloni lanciati in platea, proiezioni video, macchine di bolle di sapone, macchine della neve, fontane di fuoco e tantissimo altro.



Questo è letteralmente il più grande spettacolo di Daniele Antonini! ?? L’attività perfetta per un weekend da passare in famiglia in un teatro che è a due passi dal parco dell’appia antica e dal parco della caffarella ed è ospitato all’interno di una delle più particolari architetture dell’architetto Pier Luigi Nervi, noto per il Palazzo dello Sport di Roma, il Grattacielo Pirelli e il Torino Expo ?



Con una passione innata per il contatto diretto con persone di ogni età, Daniele Antonini si è affermato come un artista di strada straordinario. Da oltre 20 anni, ha percorso città italiane ed europee, esibendosi in teatri, piazze e feste. La sua missione? Insegnare l’arte circense ai più giovani e intrattenere le famiglie, trasmettendo gioia e meraviglia non solo ai bambini, ma anche agli adulti.



La sua creatività dinamica e coinvolgente si traduce in uno spettacolo che, con leggerezza e profondità, incanta il pubblico, offrendo un’esperienza unica e straordinaria.

Per Info e Prenotazioni contattare il Teatro San Gaspare ? 333 209 3605



Teatro San Gaspare, Via Tor Caldara 23, Roma (Zona Arco di Travertino)