Pop Pointillism Beyond A.I., la mostra di Mamà Dots

All’interno della sede dell’atelier Bartorelli in piazza di Spagna, Hair Spa centro pulsante della moda romana, frequentato da attori, stilisti e musicisti di fama internazionale, Mamà Dots, artista emergente, scoperto dalla stilista Anna Fendi, effettuerà una mostra personale, alla presenza dell’illustre imprenditrice.



MaMà Dots, rivisitando il puntinismo classico di Geoerges Seurat, ha dato vita all’originale tecnica del Pop Pointillism, offrendo una prospettiva audace in un mondo segnato da crisi globali e dalla crescente pervasività dell' Artificial Intelligence (A.I.).



Le opere di MaMà Dots sembrano figlie di un algoritmo digitale, in realtà sono dipinte a mano, olio su tela, con una cura meticolosa, richiamando l'attenzione su una verità fondamentale: “Nell'era dell'A.I. e della digitalizzazione, l'arte continua a essere un'espressione autentica e significativa dell'esperienza umana”. (cit. MaMà Dots Roma)



Anna Fendi, diventa orgogliosamente la Madrina Ufficiale di MaMà Dots, paragonando la sua avanguardia artistica a quella di Andy Warhol.



Le opere di MaMà testimoniano la bellezza e la complessità del mondo moderno e si pongono l’obiettivo di offrire un rifugio tangibile nell'arte autentica e innovativa: "Beyond Artifcial Intelligence".



Anna Fendi scrive su MaMà Dots Roma:



“Nell' era digitale e dell'A.I., sempre più stereotipata nei gusti e nella creatività,

fedele alla nuova religione del “Machine Learning”, un artista innovatore e

avanguardista si afferma nel panorama internazionale.

MaMà Dots Roma ha saputo conquistare la mia anima fin dal nostro primo

incontro.

Cit. Anna Fendi



Bartorelli Roma Piazza di Spagna, situato al numero 29 di Piazza di Spagna, non è soltanto un raffinato Hair Spa, ma anche un punto d'incontro tra la moda e l'arte contemporanea italiane. Grazie alla sua posizione privilegiata di fronte alla scalinata di Trinità dei Monti e alla fontana della Barcaccia, questo luogo unisce con eleganza lusso e cultura, incarnando in modo iconico la bellezza di Roma e dell'Italia.

Si allega copia dell’invito dell’evento, con la speranza che possa assicurare la Sua presenza.



Informazioni

Evento su invito

333.4791302

Mail: Mama.pointillism@gmail.com



