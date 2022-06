Poor Bob and Big Lucho featuring Johnny Sansone, la tournè romana

Poor Bob & Big Lucho ospitano, in una tournè romana, Johnny Sansone, bluesman della Louisiana e figura di spicco nella scena musicale di New Orleans.

Cantante, armonicista, fisarmonicista, chitarrista e songwriter, studia con James Cotton e Junior Wells e affianca presto in tour Ronnie Earl, John Lee Hooker, Jimmy Rodgers.

Si stabilisce a New Orleans nel 1990 e dopo aver conosciuto Clifton Chenier e la musica Zydeco comincia a suonare la fisarmonica e l'organetto. Il suo suono cresce e si sviluppa e presto vince numerosi “Offbeat Awards”, riconoscimenti cittadini e nazionali della musica della Louisiana. Dopo l'uragano che ha devastato New Orleans, Johnny passa molto tempo a casa, provando e scrivendo musica con Anders Osborne, che poi diventa il suo produttore, e John Fohl (chitarrista di Dr. John). Il risultato è una nuova scrittura che affonda in storie vissute e in quel periodo molto complesso per un notevole quantitativo di nuovi dischi, supportati dalla città anche attraverso la attivissima radio locale WWOZ.

La penna di Johnny Sansone ha come focus tematico le storie della Louisiana e i mood ad essa ispirati in un progressivo lavoro di scrittura che lo vede sempre più immerso nelle atmosfere vocali umane, sacre e profane legate a New Orleans.