"Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua", il terzo Festival dell’Agro Romano Antico

Fino al 15 ottobre è in programma “Ponte Lupo, il Gigante dell’Acqua - III festival dell’Agro Romano Antico”. La manifestazione si svolge all’estremo confine del Municipio VI, tra le vie consolari Casilina, Prenestina e Labicana e punta a promuovere una sinergia tra le aziende agricole, custodi del paesaggio e i beni culturali e naturali.

"Ponte Lupo, il Gigante dell'Acqua" ha tra i suoi obiettivi quello di portare il pubblico a scoprire un territorio ricco di giacimenti culturali e paesaggistici, attraverso esperienze culturali e naturalistiche, condivise e creative, nel segno della cura della bellezza, favorendo l’inclusione e la coesione sociale, in termini anche multiculturali e interculturali.

La produzione esecutiva del progetto è dell’associazione culturale Music Theatre International – M.Th.I. ETS con la direzione artistica di Urbano Barberini, già assessore alla Cultura del Comune di Tivoli.

Il calendario degli appuntamenti

Il ricco programma è stato strutturato attraverso una progettazione condivisa nata in seno alla rete informale e cooperante di attori che risiedono ed operano sul territorio: organizzazioni della società civile ed enti del terzo settore, istituzioni pubbliche, imprese agricole e ricettive; un network integrato che si propone già da alcuni anni come promotore del progetto pilota del distretto archeologico rurale Tiburtino-Prenestino.

Le attività in programma prevedono laboratori e workshop per bambini e famiglie, incontri culturali a conversazione con artisti e scrittori, presentazioni di libri, laboratori del gusto, performance musicali, teatrali e reading con la partecipazione di artisti italiani stranieri, passeggiate e trekking inclusivi, incontri di meditazione e visite guidate.

La localizzazione prevalente di svolgimento del programma è la Tenuta San Giovanni in Campo Orazio che, con il monumentale Ponte Lupo, resto dell’Acquedotto dell’Acqua Marcia risalente al 144 a.C., insieme all’area archeologica di Gabii, costituisce il luogo simbolo dell’Agro Romano Antico.

Altri luoghi in cui si svolgeranno le attività sono l’area archeologica di Gabii, le Tenute di Casale Montani e Terre Pallavicini, l’Azienda Agricola Terre di Torre Jacova, oltre alle passeggiate su itinerari alla scoperta del territorio e del Borgo di San Vittorino.

Il progetto è il frutto dell’incontro tra due esperienze culturali multidisciplinari di successo: le 12 edizioni del Festival internazionale “Cerealia. La festa dei cereali. Cerere e il Mediterraneo”, partner dell’iniziativa, e le 2 edizioni di “Ponte Lupo e i Giganti dell’Acqua”, evento di spessore culturale e di notevole successo mediatico e di pubblico, curato sempre da Urbano Barberini. Dalla sintesi di questo incontro è nata l’idea di integrare e ampliare nel territorio del Municipio VI la progettualità culturale condivisa, considerando anche il successo riscosso nei due anni passati dal ciclo “Gabii Eroica” con attività proposte dagli organizzatori per le aperture straordinarie dell’area archeologica di Gabii e inserite nel programma del Festival Cerealia.

I prossimi appuntamenti

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE

Casale Montani | via di Casal Montani snc - 00132 RM

ORE 17,30 - 19,30 | Andar per vigne

Escursione tra le vigne con Luisa Mostile, Andrea Fellegara e Pier Paolo Palladino con letture da l’uomo che parlava alle vigne.

Visita guidata alla tenuta e degustazione

MODALITÀ DI ACCESSO: escursione 5€/pax; degustazione e visita in azienda adulti 20€, ragazzi 10€, gratuito minori 10 anni

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | ingresso Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM

ORE 10,30 - 13,30 | Il ponte dell’anima e sonorità dalla Slovenia (*)

Visita guidata a Ponte Lupo con Urbano Barberini; meditazione per la cultura del ben-essere con Margherita Peruzzo; performance musicale di Marko Hatlak fisarmonica

MODALITÀ DI ACCESSO: visita guidata 8€/pax; gratuito incontro di meditazione

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

Terre Pallavicini | via Casilina Km 25,500 RM

ORE 18,00 - 20,00 | Passeggiate insolite nella campagna romana (*)

Presentazione del libro La campagna romana in cento casali di Luigi Cherubini, con l’autore e Alessandra de Seneen, Rita Paris, Franco Salvatori.

DiVino!, performance omaggio al vino nella poesia., Diana Forlani attrice, Tomaso Thellung attore, Federico Fiore chitarra.

Visita della tenuta e degustazione di vini della casa.

Evento è dedicato alla memoria del prof. Lucio Fumagalli, presidente dell’INSOR

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuiti presentazione e performance; degustazione e visita azienda 15€/pax, gratuito minori 10 anni

SABATO 23 SETTEMBRE

Davanti al Bar ENZO | via di S. Vittorino, 307, 00132 RM

ORE 9,30 - 13,00 | San Vittorino, il borgo delle meraviglie

Passeggiata: Ponte Terra (II-III sec a.C.), la Cascata e il Ponte della Mola, grande acquedotto Anio Vetus (272 a.C.); letture e racconti su usi e miti legati all’acqua nell’antica Roma, con Luisa Mostile, Andrea Fellegara; Gherardo Dino Ruggiero, Marisa Giampietronarratori. Percorso a piedi di media difficoltà (12 km ca.)

MODALITÀ DI ACCESSO: 5€/pax

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | ingresso Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM

ORE 16,30 al tramonto | Ricordando Franca Valeri

Visita guidata a Ponte Lupo a cura del FAI; incontro In memoria di una signora amica omaggio a Franca Valeri, con Urbano Barberini, Paola Minaccioni, Pino Strabioli, Cinzia Mascoli, Francesco Acquaroli, Orsetta De Rossi, Daniela Terreri ed altri ospiti

MODALITÀ DI ACCESSO: visita guidata 8€/pax

DOMENICA 24 SETTEMBRE

appuntamento capolinea fermata ATAC 054 Colle Mattia

ORE 09,00 - 12,30 | 4 passi nell’Agro Romano

Passeggiata archeo-paesaggistica tra vigneti del DOC Frascati e uliveti dell'agro romano con Gilda Arcese, Noris Pivetta

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito

SABATO 30 SETTEMBRE

Azienda Agricola Terre di Torre Jacova a r.l. | via di Torre Jacova 114, 00132 RM

ORE 09,30 - 13,00 | Piccoli olivicoltori in fabula

Laboratorio per piccoli olivicoltori, visita al frantoio, degustazione di olio evo; Naturalmente in rima, laboratorio creativo per bambini conMassimiliano Maiucchi; i Sentieri della Fiaba del Lazio, incontro con Anna Maria de Maio.

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | ingresso Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM

ORE 16,30 al tramonto | Incontro con Francesca D’Aloja

Visita guidata a Ponte Lupo con Daniela Astro; passeggiata con Francesca D’Aloja e presentazione del suo libro Spiriti

MODALITÀ DI ACCESSO: visita guidata € 8/pax

DOMENICA 1 OTTOBRE

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | via Polense, Km 32,500 RM

ORE 10,30 - 13,30 | Aquiloni per la pace (*)

Festa per la pace e per le famiglie con attività ludico-creative: laboratorio di costruzione di aquiloni, gara degli aquiloni e premiazione dei tre aquiloni più belli. Porta il tuo aquilone o costruiscilo con noi con materiali ecocompatibili e di recupero che già hai o che ti forniremo.

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito

ORE 17,30 | Musica sotto le stelle

Concerto classico: Rosaria Angotti soprano, Antonio Sorgi direttore, orchestra d’archi RomAEnsemble

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito

VENERDÌ 6 OTTOBRE

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM

ORE 16,30 al tramonto | Incontro con Nello Trocchia

Visita guidata a Ponte Lupo con Urbano Barberini, passeggiata con Nello Troccia e presentazione del suo libro Pestaggio di Stato.

MODALITÀ DI ACCESSO: visita guidata 8€/pax

SABATO 7 OTTOBRE

Area archeologica di Gabii | via Prenestina nuova Km 2 RM

ORE 10,00 - 13,00 | Gabii Eroica III ed. (*)

Visita guidata dell’area archeologica e laboratorio di archeologia sperimentale con la Legio Secunda Parthica Severiana

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito; auricolare 1,50€/pax

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM

ORE 16,30 al tramonto | I luoghi segreti dell’Agro Romano

Passeggiata - conversazione con Urbano Barberini e Luigi Plos, parlando del suo libro L’avventura fa 90. I luoghi segreti a due passi da Roma non sono finiti

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito

DOMENICA 8 OTTOBRE

Area archeologica di Gabii | via Prenestina nuova Km 2 RM

ORE 10,00 - 13,00 | Gabii Eroica III ed. (*)

Visita guidata dell’area archeologica e letture in costume con Gherardo Dino Ruggiero, Paola Sarcina

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito; auricolare 1,50€/pax

SABATO 14 OTTOBRE

Colle Mattia | Appuntamento capolinea fermata ATAC 054

ORE 09,00 - 12,30 | 4 passi nell’Agro Romano

Passeggiata archeo-paesaggistica tra vigneti del DOC Frascati e uliveti dell'agro romano con Gilda Arcese, Noris Pivetta

MODALITÀ DI ACCESSO: gratuito

DOMENICA 15 OTTOBRE

Tenuta San Giovanni in Campo Orazio | Ponte Lupo, via Polense Km 30,100 RM

ORE 11,00 - 13,00 | Alla scoperta degli acquedotti romani

Visita guidata a Ponte Lupo con Marco Placidi e Luca Messina sugli acquedotti aniensi

MODALITÀ DI ACCESSO: visita guidata € 8/pax