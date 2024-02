Pomezia Chocolate

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La manifestazione interamente dedicata al cioccolato raggiunge Pomezia. Dall'8 all11 febbraio, la città in provincia di Roma accoglierà stand di cioccolato di tutti i tipi.

Il cioccolato artigianale sarà protagonista, in tutte le sue forme, da assaggiare, comprare, regalare. Ci saranno laboratori e show cooking per grandi e piccini. Il tutto in piazza Indipendenza, a Pomezia appunto, da giovedì a domenica dalle 10 alle 20.