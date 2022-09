Polis Festival: un mese di cultura nel cuore di Roma

Dal 22 settembre al 30 ottobre, l’orizzonte culturale romano si arricchirà di una nuova iniziativa. In Piazzale Ankara (nei pressi dello stadio Flaminio) andranno in scena 30 serate all’aperto, in cui artisti e curiosi avranno modo di esprimersi, conoscersi e confrontarsi.

Vincitori del bando del Comune di Roma “L’isola che non c’era”, i ragazzi dell’associazione culturale under 30 “Visionarte” lanciano un progetto di ampio respiro, finalizzato al recupero e alla rivitalizzazione di una zona da troppo tempo trascurata.

Dal mercoledì alla domenica, per la durata di un mese intero, l’intera piazza si trasformerà in uno spazio di condivisione e crescita collettiva: proiezioni, stand gastronomici, esposizioni artistiche, conferenze, rappresentazioni teatrali, musica dal vivo e tanto, tanto altro… Le prime settimane saranno dedicate alla musica e al teatro (“Acting Lab” e “ Anonima stand up” i nomi di alcune delle compagnie che si esibiranno), mentre dal 12 ottobre sarà il turno del grande cinema: alla presenza di ospiti di livello, verranno proiettate pellicole del calibro di “Ennio”, “Regalo di Natale”, “Il conformista”, “La Haine” e “Scanners”. Insomma, finalmente un progetto innovativo, pensato dai giovani per un pubblico di tutte le età. Il tutto, ovviamente, ad ingresso gratuito!