Poliritmo

Spettacolo di slam poetry di Olympia sul poliamore e le non-monogamie

in apertura poliaperitivo e talk con Poliattivismo

martedì 20 giugno 2023

talk ore 19.30, spettacolo ore 21

Festival Estate al Polo

Polo Museale dei Trasporti, Via Bartolomeo Bossi 7 (Metro B Piramide), Roma



Nell’ambito del festival Estate al Polo (Polo Museale dei Trasporti, Via Bartolomeo Bossi 7, Roma) martedì 20 giugno 2023 alle ore 21 verrà presentato per la prima volta a Roma Poliritmo lo spettacolo di slam poetry (poesia orale e performativa) di e con Olympia sul poliamore e le non-monogamie, orientamenti relazionali che prevedono la non esclusività e che fanno parte delle soggettività LGBTQ+.

In apertura, dalle 19.30, poliaperitivo e talk in collaborazione con Poliattivismo (Roma). Per questa occasione lo spettacolo si svolgerà in collaborazione con Poliattivismo (Roma) in una versione estesa con l'intervento di più performer con i propri brani sulle relazioni non convenzionali.





