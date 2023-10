Polenta in piazza a Nazzano

Prezzo non disponibile

Torna, il 20 ottobre, la XX edizione di "Polenta in piazza", la sagra della polenta a Nazzano, in provincia di Roma.

Apertura stand dalle 12,30 in località Casaletto. Dalle 10 alle 19,30 in programma il mercatino dell'artigianato per le vie del centro storico. Durante la giornata, presso il teatro comunale sarà possibile visitare la mostra fotografica "Vivere il presente 2023", con le foto di Simone Malatesta.

Alle 20, solenne processione che riaccompagna la statua del Santo Patrono dalla Parrocchia alla Basilica.