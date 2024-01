Sabato 6 gennaio, a Parco Romano Biodistretto ad Ariccia, torna La polenta della Befana.

Al Mercato Contadino, nello splendido parco dalle querce secolari, in questa giornata di festa, dedicata alla famiglia e agli amici, dalle ore 12 sarà possibile gustare la Polenta della Befana come “fatta in casa”, preparata amorevolmente con il mais “quarantino” nel paiolo di rame, grazie all’azienda agricola Umberto Di Pietro di Capena – il nostro famoso agrichef, contadino, capocomico – per far arrivare nei piatti dei frequentatori del mercato contadino una saporita fetta di “sole domestico”, che restituisce tutto il sole con cui in estate è cresciuta la pannocchia” per citare lo scrittore Carlo Castellaneta.

A questo proposito scriveva così: “…la polenta non è solo vivanda; è paesaggio, memoria, offerta rituale … Né può essere consumata in solitudine poiché è cibo conviviale, da dividere in famiglia o con gli amici, perché non sopporta le piccole dimensioni, quasi vi fosse una legge non scritta tra proporzione e sapidità. E del resto già nel prepararla si sviluppa intorno al fuoco un clima di eccitazione… Nonostante il nome così poco altisonante, questo panettone dorato acquista ogni volta, appena versato sul tagliere rotondo, una forza ancestrale, uno splendore antico, una benedizione divina, come se ogni polenta arrivasse dalla notte dei tempi”.

A scelta il condimento della polenta preparato con i prodotti del mercato contadino, con il sugo con salsicce o con i broccoletti.

Tra i banchi del mercato contadino (che si svolge ad Ariccia tutti i mercoledì, sabati e domeniche dalle ore 8,30 alle 13,30) tante degustazioni tra prodotti biologici e tipici – con certificazione Igp, Dop, Doc, Docg – frutta e verdura appena raccolta, olio extra vergine, vino, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, dolci da forno, fiori e piante.