Presso Cinecittà World, il parco del Cinema e della Tv di Roma, dall'8 all'11 dicembre va in scena "Pole and Aerial world cup", un evento di danza e sport per celebrare i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali che praticano tutte le specialità dell'aerea in tutte le loro declinazioni.

Si potranno ammirare esibizioni di Pole Dance, Pole Sport, Exotic Pole Dance, Tessuti Aerei, Cerchio Aereo, Attrezzi aerei misti. Parteciperanno i migliori atleti e artisti nazionali e internazionali che nel corso degli ultimi 3 anni hanno gareggiato e ottenuto un podio nelle relative specialità oltre ai migliori performer convocati dall'organizzazione per i loro meriti sportivi e artistici.

L’evento è organizzato da Erika Esposito, presidente di S.S.D. Female Arts Studio S.r.l. e responsabile nazionale CSEN settore Pole & Aerial, in collaborazione con Cristiana Bembo presidente di Gotha Studio A.S.D. con il patrocinio di U.N.A. (United Nations Aerials Organization).

www.unitednationsaerials.org

Per info iscrizioni https://www.poleandaerialworldcup.com