"Poetry for the sky", l'evento che unisce poesia e astronomia

La rassegna di eventi della mostra dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) “Macchine del tempo” si conclude il 21 marzo alle ore 20. Presso la Sala Auditorium di Palazzo Esposizioni Roma, Lorenzo Maragoni, poeta e performer, e Chiara Di Benedetto, Studio Bleu, presentano Poetry for the sky, lo spettacolo di restituzione di un progetto di poetry slam.

Il progetto nasce con lo scopo di avvicinare tra loro la poesia e l’astronomia, fornendo un punto di vista originale sulla mostra Macchine del Tempo. Nella data in cui si celebra la Giornata mondiale della Poesia, quello che osserveremo sul palco sarà il frutto di una tre giorni di immersione completa nelle sale e nei temi della mostra.

Un gruppo di artisti sarà guidato in questa avventura dagli ideatori di Poetry for the sky, con il sostegno di ricercatori e ricercatrici che lavorano ogni giorno per spingere un po’ più in là la nostra conoscenza in campo astrofisico. Un modo diverso di raccontare la scienza, che vedrà il pubblico partecipe nel decretare il vincitore di un vero e proprio contest a colpi di poesia.

Lo spettacolo si ispira al format del poetry slam, una ‘sfida’ in cui ogni artista scrive e performa dei pezzi originali ed è il pubblico a decretare il vincitore. E in questa serata di equinozio di primavera, ogni pezzo sarà dedicato al Cielo!

“Macchine del Tempo” è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi, e prodotta con il contributo di Azienda Speciale Palaexpo.