Poesia erotica: open mic – Queer Poetry Speaks Up!

Queer Poetry Speaks Up! Poesia erotica

Open mic a tema condotto da Olympia, poeta e performer di WOW – Incendi Spontanei



Giovedì 15 febbraio, ore 20

Bar.lina, Viale dello Scalo San Lorenzo 49, Roma

Ingresso up to you



Un nuovo appuntamento con la poesia performativa da bar.lina: questa volta in una serata speciale con open mic a tema poesia erotica, in cui leggere brani propri o cover di altr?. Parola d’ordine: desiderio. Che rapporto

abbiamo con i desideri nostri e di altr?? Quanto ci sentiamo liber? di esprimerli e sperimentarli?



Per partecipare all’open mic scrivere ai canali social di @barlina.org_ o a info@barlina.org



Ogni partecipante avrà a disposizione 5 minuti per poter condividere i propri versi. Non sarà un poetry slam, quindi nessun divieto: oggetti, trucco e costumi sono incoraggiati per poter garantire la massima libertà di espressione.