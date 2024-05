Playtime, ultimo incontro con artisti di diverse discipline in spazi urbani rigenerati

Lunedì 20 maggio, alle 19, terzo e ultimo appuntamento con Playtime, all'Accademia Italiana a Roma, dove giovani artisti di diverse discipline fanno dell’incontro e del dialogo l’elemento fondante della contemporaneità.

Gaetano Palermo (Catania, 1998), artista, coreografo e regista, e Michele Petrosino (Salerno, 1994), artista e performer, con il musicista Filippo Lilli esploreranno il tema della fuga nelle sue più ampie sfumature in uno sharing performativo. A seguire si terrà un incontro con la storica dell'arte Teresa Macrì per parlare della loro esperienza di residenza urbana e trasferire al pubblico il risultato del loro processo creativo. Il ciclo di incontri di Playtime di quest'anno si chiuderà con una selezione musicale a cura di Marco Folco.

Playtime è una pratica artistica partecipativa, un momento di gioco, in cui artisti di discipline diverse – dalle arti visive alla danza, dalla performance alla musica – si incontrano per la prima volta in occasione di una residenza d’artista prima e di un momento di condivisione poi, seguito dai Playtalk, per dialogare e trasmettere al pubblico nuove visioni del presente.

Le tre residenze si svolgono nel contesto urbano romano, con la partecipazione di due artisti per volta – Francesco Santamaria e Vega, Ginevra Collini e Niccolò Moronato, Gaetano Palermo e Michele Petrosino con Filippo Lilli – che per dieci giorni ciascuno vivranno attraverso esplorazioni di luoghi eterogenei per riflettere sul presente e sulle pratiche artistiche in relazione alla città che li ospita. L’obiettivo è quello di mettere in connessione discipline, pratiche e contesti sociali dissimili per innescare nuovi processi creativi, una lente che è in cerca di contraddizioni e nuovi germogli.

Al termine di ogni residenza gli artisti incontrano il pubblico, presentando il lavoro svolto durante un’apertura al pubblico e ad un talk assieme alla critica d’arte Teresa Macrì in spazi industriali rigenerati, Spaziomensa e Accademia Italiana, per approfondire i nuovi percorsi messi in essere.

Playtime è curato da Gaia Petronio e Sebastiano Bottaro per 369gradi, in collaborazione con Spaziomensa e Accademia Italiana.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Tutte le informazioni

Gaetano Palermo e Michele Petrosino con Filippo Lilli

Lunedì 20 maggio 2024, ore 18.00

Accademia Italiana, viale dello Scalo di San Lorenzo 10, Roma

GAETANO PALERMO

Gaetano Palermo (Catania, 1998) è artista, coreografo e regista. La sua ricerca indaga l’ontologia della performance e il confine tra realtà e finzione. Studia Filosofia a Bologna e Teatro e Arti Performative all’Università Iuav di Venezia. Nel 2019 frequenta il corso di alta formazione Il Ritmo Drammatico diretto da Societas. Nel 2021/22 è performer della mostra Bruce Nauman - Contrapposto Studies presso Punta della Dogana a Venezia. Nel 2023 vince il bando Biennale College Teatro - Performance Site Specific con la performance Swan, attualmente in distribuzione in Italia e all’estero, cui è stato riconosciuto anche il premio Danza Urbana XL e Dancescapes Mobility Grant. Nello stesso anno vince con il progetto The Garden il bando Eretici. Le strade dei teatri, con il supporto del Centro di Residenza Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

MICHELE PETROSINO

Michele Petrosino (Salerno, 1994) è artista e performer con base a Bologna. Ha lavorato per artisti come Bruce Nauman, Nico Vascellari, Societas, Kinkaleri. Collabora a progetti interdisciplinari curandone il processo creativo con un’attenzione alla pratica laboratoriale e di mediazione con le comunità. Tra questi P.E.D.R.O. di Carolina Cappelli e Swan di Gaetano Palermo.

Nel 2024 Gaetano Palermo e Michele Petrosino sono tra gli artisti vincitori del concorso “CosmoGiani: un atlante sensoriale”, indetto dal Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, per la performance Still.

FILIPPO LILLI

Filippo Lilli (Taranto 1987) è musicista, compositore e sound designer nato nel 1987.La formazione ibrida, a cavallo tra le arti sceniche e la musica sperimentale, gli ha permesso di sviluppare interesse per una ricerca diretta all’ascolto e all’interpretazione del contenuto sonoro come veicolo di narrazione alternativa e ulteriore nell'ambito delle arti sceniche. Collabora con realtà e compagnie di teatro e danza contemporanea nel ruolo di compositore e responsabile del progetto sonoro. Nel 2016 fonda POLISONUM, collettivo di Sound Art che utilizza il suono come metodo e dispositivo di indagine artistica. È in continua ricerca nell'ambito musicale contemporaneo.

Ingresso libero, lunedì 20 maggio alle 19 all'Accademia Italiana, viale dello Scalo di San Lorenzo 10.

(In foto: PLAYTIME, GaetanoPalermo e Michele Petrosino, ph DanielaInnocenzi)