Playtime, l'arte in spazi urbani rigenerati

Sabato 4 maggio, alle ore 18, secondo appuntamento con Playtime con Ginevra Collini (Roma, 1996) e Niccolò Moronato (Padova, 1985) a Spaziomensa che, in dialogo col pubblico, trasferiranno il risultato del loro processo creativo dopo il periodo di residenza urbana. Con l'ausilio di Teresa Macrì, critica d'arte, gli artisti partiranno da messaggi destinati all'uso pratico e da codici specifici per ampliarne l'uso, ricodificandoli e utilizzandoli per esprimere in maniera trasversale le emozioni individuali, regole comuni in un gioco tra corpi e linguaggi espressivi.

PLAYTIME è una pratica artistica partecipativa, un momento di gioco, in cui artisti di discipline diverse – dalle arti visive alla danza, dalla performance alla musica – si incontrano per la prima volta in occasione di una residenza d’artista prima e di un momento di condivisione poi, seguito dai Playtalk, per dialogare e trasmettere al pubblico nuove visioni del presente.

Al termine di ogni residenza gli artisti incontrano il pubblico, presentando il lavoro svolto durante un’apertura al pubblico e ad un talk assieme alla critica d’arte Teresa Macrì in spazi industriali rigenerati, Spaziomensa e Accademia Italiana, per approfondire i nuovi percorsi messi in essere.

PLAYTIME è curato da Gaia Petronio e Sebastiano Bottaro per 369gradi, in collaborazione con Spaziomensa e Accademia Italiana.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “finalizzato alla raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

GINEVRA COLLINI

Ginevra Collini (Roma, 1996) è artista visiva e co-fondatrice dello spazio indipendente Porto Simpatica. La sua ricerca è fortemente influenzata dal campo narrativo che esplora utilizzando i medium più vari. Molto presente negli ultimi lavori è la dimensione onirica che, legata ad elementi spesso tratti dall’archeologia, è vissuta con concitazione e analizzata tramite la pratica artistica. Partendo da esperienze intime e personali, cerca di comprendere in modo approfondito il linguaggio e le visioni collettive, rovesciandone i significati usuali per portare alla luce delle nuove visioni.

Tra le mostre recenti: Scoppio Terzo a cura di Federico Arani e Arianna Tremolanti, Scoppio, TR (2022); Mal d’Uve a cura di Scania Trasporti Bea Roggero Fossati, Oratorio Don Bosco, Nizza Monferrato, TO (2022); Lunatika a cura di Arianna Tremolanti e Alessia Baranello, Mattatoio, Roma (2022).

NICCOLÒ MORONATO

Nato a Padova (1985), vive e lavora a Chioggia, Italia e Chicago, Stati Uniti.

La pratica artistica di Niccolò Moronato può assumere molte forme ed è influenzata da una formazione in lingue, economia e pubblicità, con un approccio basato sulla cartografia, il collage, il disegno e l’installazione relazionale. Indipendentemente dal mezzo, invita a riflettere sui processi linguistici e culturali che occupano e influenzano la mente e il corpo, dando vita a esperienze che esplorano le dimensioni ideologiche e le funzioni materiali del paesaggio, della tecnologia, delle tecniche di marketing, delle narrazioni storiche, delle tradizioni culinarie e dei mezzi di comunicazione intesi come strumenti di oppressione, sottomissione ed esclusione. Moronato esprime la sua naturale tendenza ad opporsi agli immaginari precostituiti attraverso le sue pratiche di artista, inventore di nomi, designer linguistico e docente presso la scuola master del Politecnico di Milano.