Fine settimana al Planetario di Rocca di cave tra vulcani, terremoti, stelle e vite aliene

Sabato e domenica il Planetario di Rocca di Cave organizza due eventi da non perdere. Sabato 30 settembre alle 19:00, con "Arrivederci Estate!" vi aspetta uno spettacolo al Planetario con focus sulla vita possibile nell'Universo. A seguire l'osservazione al telescopio con oggetti di cielo profondo che potrebbero ospitare la vita. Domenica 1 ottobre alle 10:30 si parla invece di geologia con "Terremoti e vulcani non sono cattivi", che prevede una conferenza e due laboratori didattici adatti sia a grandi che piccini, per raccontare i fenomeni più incredibili della natura.



Inaugurato nell’ Agosto 2018, il Planetario di Rocca di Cave si trova in via Colle Pozzo, nelle immediate adiacenze del Centro Storico. Offre la propria attività di didattica e divulgazione alle Scuole, alle famiglie ed ai gruppi di amici.

All’interno del planetario è possibile assistere a spettacoli astronomici in modalità “full dome” dedicati ai temi dell’astronomia e della geologia planetaria, attraverso i quali i visitatori e gli studenti di tutte le età potranno scoprire la meraviglia del nostro universo.



Il Planetario è parte della struttura del Geomuseo di Rocca di Cave, museo geopaleontologico ospitato in una splendida Rocca, sulla vetta più alta dei Monti Prenestini. Il Museo geopaleontologico è una “torre di osservazione” sulla storia geologica del Lazio. Dalle terrazze della fortezza è possibile riconoscere i paesaggi e la geodiversità della Regione in un panorama unico che si estende per oltre 100 chilometri, dalla costa al centro degli Appennini.

Gli affioramenti rocciosi intorno a Rocca di Cave testimoniano, con i loro fossili, la presenza di un’antica barriera corallina attiva durante il periodo Cretacico, fra 140 e 65 milioni di anni fa. Si tratta di rocce uniche nel Lazio perché in nessun altro luogo si sono conservati i resti di così tanti organismi che, all’epoca, vivevano nella scogliera e ne costituivano i “mattoni”.





Per info e prenotazioni: 351 8474143 - geomuseoroccadicave@gmail.com