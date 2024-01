Nel quartiere underground e della street art arriva la pizza più buona di Roma

Quando si pensa alla pizza è subito amore. L'indiscusso simbolo del made in Italy è felicità a tavola per gli italiani e non solo, è il modo perfetto per trascorrere una serata insieme all'insegna del gusto: una pizza in compagnia dei propri cari o dei propri amici è infatti sinonimo di amore, non solo per il buon cibo, ma anche per le nostre tradizioni.

Farlo in luoghi speciali rende questo tipo di esperienza indimenticabile, ancor di più se il prodotto gustato è sinonimo di eccellenza. Una buona pizza, poi, è un vero e proprio rimedio contro la tristezza. Ma cosa rende questo prodotto speciale? Competenza, dedizione e passione sono ottimi esempi. Occorre inoltre utilizzare materie prime di qualità. Ed ecco che nel cuore di Roma si è fatta strada una pizzeria che è il luogo perfetto per gustare una prelibata pizza in un'atmosfera calda, accogliente e conviviale.

Fradiavolo Roma Ostiense

Fradiavolo apre la pizzeria numero 27, la seconda nella Capitale, nel quartiere Ostiense, in via del Porto Fluviale 7/c.

Questi gli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:00. Venerdì e sabato dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 00:00.

“Street artist”: una pizzeria a tema locale

Nel nuovo locale il concept mantiene alcune finiture e complementi identitari del format Fradiavolo, condito da accenti ed esercizi di stile, fino a sfociare nell’arte di Edo Bansone che, come l’azienda Fradiavolo con la sua pizza, ha messo la sua firma nel dipingere i muri della seconda location romana. Un approccio che esalta le caratteristiche del quartiere dove si trova la pizzeria, che sfoggia facciate di palazzi dipinte da artisti contemporanei, linee razionaliste e un tono underground. Pizza, arte e design sono la bomboniera di un matrimonio destinato a durare ancora decine e decine di nuove aperture grazie alla partnership con lo studio di architettura VELVET di Gianluca Bocchetta.

“Pizza&cocktail”, il binomio vincente: Fradiavolo insieme a Freni&Frizioni Draft

Inoltre, Fradiavolo ha siglato un importante accordo di collaborazione con il celebre cocktail bar Freni&Frizioni, per proporre l’abbinamento “pizza&cocktail” firmati Freni&Frizioni Draft. Una scommessa per il brand Fradiavolo che annuncia questa collaborazione proprio nella città che ha visto nascere Freni&Frizioni.

“È Il nostro secondo locale nella Capitale, il primo con una grande collaborazione con Freni&Frizioni. Nasce così una nuova storia di Fradiavolo che abbinerà pizza e cocktail in un quartiere iconico della piazza romana" afferma a tal proposito Mauro D’Errico, Presidente e Founder di Fradiavolo.

Maggiori informazioni su Fradiavolopizzeria.com.