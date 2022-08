“Ho fatto il Classico”, @Piuttosto_che al Castello di Santa Severa

Indirizzo non disponibile

Astro nascente della comicità social, Pierluca Mariti o @Piuttosto_che, ha vissuto una vita all’insegna dell’ironia e della creatività. Da raccontastorie e conduttore su VHS a giurista e manager di impresa, diventa influencer e comico social: il suo profilo Instagram racconta e indaga il cambiamento nella società in maniera ironica ?e si fa mix eterogeneo di temi, come balli amatoriali, ricette finite male, parodie e poste del cuore che non risolvono problemi.

“Ho fatto il Classico” è uno spettacolo di letture, ironiche e dissacranti, dei grandi classici presenti nei programmi scolastici italiani, affrontati con il desiderio di ridere del presente attraverso le parole del passato, a cui si affiancano momenti di improvvisazione e occasioni di riflessioni.