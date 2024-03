"Più libri tutto l’anno", l'incontro alla Biblioteca Villa Leopardi

La misura del mondo è il tema di Più libri tutto l’anno 2024, l’iniziativa di Più libri più liberi – Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE); un progetto a cura di Chiara Valerio che nasce per dare voce alla piccola e media editoria attraverso una serie di incontri con autori italiani e stranieri. Il pubblico di Più libri più liberi avrà così l’occasione di ritrovarsi fuori dai confini della Nuvola, stringendo un patto sempre più forte con la città di Roma, le sue istituzioni e gli spazi di produzione culturale.

Il programma, concepito come il viaggio metaforico di Marco Polo a 700 anni dalla morte, è stato suddiviso in tappe, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, le cui sedi sono diventate luoghi dell’immaginario oltreché depositarie della cultura. Incontri in cui scrittrici e scrittori provenienti da tutto il mondo raccontano il loro rapporto col viaggio e con la geografia portando altre lingue e altre storie.

Il primo appuntamento è stato l’11 gennaio alla Biblioteca Mameli, con la scrittrice Nadia Terranova nella tappa Trebisonda, città turca visitata da Marco Polo nel suo viaggio di ritorno verso Venezia, per poi proseguire il 28 febbraio con Inga Gaile alla Libreria Feltrinelli Largo Argentina.

I prossimi appuntamenti

Il viaggio immaginario proseguirà il 25 marzo verso Israele con la scrittrice Tamar Weiss Gabbay che incontrerà i lettori romani alla Biblioteca Villa Leopardi accompagnata da Sabina Minardi, per arrivare poi in Turchia il 7 maggio con Asli Erdogan e Chiara Valerio a Casa delle Letterature fino ad approdare in Argentina il 13 maggio con Camila Sosa Villada insieme a Teresa Ciabatti alle Industrie Fluviali.

Proseguono anche gli incontri a Venezia di Più libri più Laguna con Palazzo Grassi e la Libreria Marcopolo; il 27 maggio sarà la volta del filosofo Lorenzo Gasparrini mentre il 6 giugno interverrà la filosofa e teorica del femminismo Rosi Braidotti.

La prossima edizione di Più libri più liberi si terrà dal 4 all’8 dicembre 2024, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice.