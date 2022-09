Piotta dal vivo a Roma, sabato 10 settembre il concerto al Giardino Verano

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, Piotta torna in tour con la voglia di condividere con il suo pubblico di ieri e di oggi decenni di carriera tra hit storiche, successi underground, brani impegnati e colonne sonore. Per festeggiare i vent’anni di una delle sue canzoni più amate, “La Grande Onda”, l’artista romano porterà sul palco del Festival Nazionale del Servizio Civile presso il Giardino Verano, il meglio della sua discografia con la band al completo.



Nelle quasi due ore di show, grandi classici come “Supercafone”, “La Grande Onda”, “La mossa del giaguaro”, “Troppo avanti”, “7 vizi Capitale” e gli altri estratti dalla OST internazionale della serie tv “Suburra”, ma anche la nuova versione della celebre canzone romana “Lella”. Lo show alternerà quindi momenti più rap, altri più cantautorali, e una lunga progressione di esecuzioni funk, dal groove coinvolgente e ballabile.



Insieme a Piotta, sul palco Claudio Cicchetti (batteria), Francesco Fioravanti (chitarre), Daniel Mastrovito e Jacopo Borsetti (tastiere e basso synth), Augusto “AKU” Pallocca (sax), coadiuvati da Cristiano Boffi come sound engineer.



Sabato 10 settembre

Ore 22

Giardino Verano

Piazzale del Verano, Roma



Infoline 0656548735