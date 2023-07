Piotta in concerto a Roma

Dopo la recente pubblicazione del singolo "Tutti a..." e dei remix firmati -tra gli altri- da Saturnino e DJ Aladyn, Piotta torna con un concerto gratuito nella sua Roma sabato 22 luglio negli spazi della Città dell'Altra Economia di Testaccio.

Nel tour, inaugurato lo scorso giugno, l'artista condivide con il suo pubblico di ieri e di oggi decenni di carriera tra HIT storiche, successi underground, brani impegnati e colonne sonore. Tutto il meglio della sua discografia con la band al completo. Nelle quasi due ore di show, grandi classici come “Supercafone”, “La Grande Onda”, “La mossa del giaguaro”, “Troppo avanti”, “7 vizi Capitale” e gli estratti dalla colonna sonora internazionale della serie TV “Suburra”, ma anche la nuova versione della celebre canzone romana “Lella” e l'ultimo singolo.

Lo show alterna quindi momenti più rap dedicati alla scena Hip-Hop romana con uno speciale tributo a Primo Brown dei Cor Veleno, altri più cantautorali dove condivide con il pubblico aspetti più intimi e personali della sua sfera privata. Non solo, durante lo spettacolo prendono vita anche parentesi di improvvisazione freestyle e divertenti interazioni tra il pubblico e la band.

Progressioni funk dal groove coinvolgente legano i vari pezzi in scaletta, ritmi coinvolgenti e ballabili con vari ospiti. Lo spettacolo prevede infatti un momento jam session con due degli artisti della label di Piotta: il rapper Chino e l’attore e MC Alessandro Proietti, quest’ultimo tra l’altro tra i protagonisti del cast della serie Suburra. Non solo, il live coinvolgerà anche Sandro Canori, uno dei nuovi volti della stand up comedy italiana.

Insieme a Piotta, sul palco Claudio Cicchetti (batteria), Francesco Fioravanti (chitarre), Daniel Mastrovito e Jacopo Borsetti (tastiere e basso synth), Augusto “AKU” Pallocca (sax), Cristiano Boffi (sound engineer).