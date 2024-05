Pioggia di petali di rose al Pantheon

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

In occasione della Pentecoste, si ripete ogni anno al Pantheon una suggestiva tradizione: per celebrare la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli, scende una pioggia di petali rosa scende anche quest’anno. L'evento si svolgerà anche quest'anno, precisamente domenica 19 maggio, giorno in cui i cattolici celebrano la Pentecoste.

Come di consueto, subito dopo la Santa Messa capitolare delle ore 10.30 – presieduta dal Canonico Arciprete Rettore, Mons. Daniele Micheletti e animata dal Coro della Basilica e dall’ Ensemble Vocale Romerike di Eidsvol, Norvegia – intorno alle ore 12, i Vigili del Fuoco lasceranno cadere dall’Oculus, l’apertura circolare dal diametro di 9 metri che si apre sulla sommità della cupola del Pantheon, migliaia di petali di rose rosse.

I petali tingeranno di rosso l’intero lastricato della Basilica regalando uno spettacolo molto emozionante a tutti i presenti. Il rito ebbe origine con i primi cristiani a Roma, secondo cui le rose simboleggiavano lo Sporito Santo e il sangue di Cristo. La tradizione che si ripete ogni anno a Pentecoste al Pantheon venne ripristinata nel 1995 e da allora tanti pellegrini e turisti accorrono per assistere allo spettacolo di petali.

Per partecipare alla celebrazione, domenica 19 maggio i fedeli dovranno raggiungere la Basilica alle 9. L’entrata sarà consentita fino al raggiungimento della capienza consentita; i sacerdoti che intendano concelebrare si troveranno in Basilica non oltre le ore 9,30.

In foto i Vigili del Fuoco pronti a far scendere la pioggia di petali di rose rosse. Foto d'archivio