Pint of Science a Roma: ultime scoperte scientifiche raccontate da scienziate e scienziati davanti ad una pinta di birra

Siete assetati di conoscenza durante le calde sere di Maggio? Allora non potete perdervi l’edizione 2024 di Pint of Science a Roma, il festival che porta la scienza ai pub! Il Pint of Science sara’ presente al Wishlist Club, via dei Volsci 126 B, con tre serate, il 13, 14 e 15 Maggio ore 20.00-22.00.



Il programma dettagliato e’ il seguente



13 Maggio - Enzo Pascale, Professore Universita’ Sapienza



Nuovi mondi all’orizzonte: la fantastica rivoluzione dei pianeti extrasolari



La nostra galassia, la Via Lattea, e’ composta da centinaia di miliardi di stelle con i loro pianeti, come il nostro Sole. I pianeti extra-solari finora scoperti sono piu’ di 5000. Grazie ai telescopi spaziali Hubble e Spitzer abbiamo iniziato a comprendere la natura di questi mondi alieni e il recente lancio del telescopio spaziale James Webb ci sta permettendo una loro mappatura dettagliata. In questo incontro parleremo di quali siano le tecniche usate per scoprire oggetti cosi’ piccoli e distanti, cosa abbiamo finora imparato e come immaginiamo la nostra conoscenza nei prossimi 10 anni.



14 Maggio - Giulia De Bonis, Ricercatrice Istituto Nazionale di Fisica Nucleare



Incredibilmente vicino: il cervello umano, una frontiera della ricerca a portata di mano



Uno degli oggetti più misteriosi che possiamo esplorare è, parafrasando il titolo di un famoso romanzo di J. Safran Foer, “incredibilmente vicino”: il cervello umano, capolavoro dell’evoluzione, miliardi di idee, pensieri, emozioni, sede di conoscenza e coscienza, tutto compattato in una piccola scatola cranica a portata di mano. Racconterò come sia fondamentale, per dipanare questa complessa matassa, costituire una comunità scientifica multidisciplinare, sottolineando in particolare il contributo della fisica, sia nel campo della teoria che nell’analisi dei dati e nella ricerca tecnologica.



15 Maggio - Silvia Piranomonte, Ricercatrice Istituto Nazionale di Astrofisica



James Webb Space Telescope l'Universo: in un granello di sabbia, verso l’infinito e oltre...



L'invisibilità dell'Universo ha cominciato a svelarsi ai nostri occhi più di 400 anni fa, quando Galileo, con un gesto tanto semplice quanto rivoluzionario, puntò il suo cannocchiale al cielo. Il primo protagonista di questa serata è il James Webb Space Telescope, il telescopio spaziale che recentemente ha iniziato la sua attività e sta inviando spettacolari immagini, dai vicini pianeti all’Universo profondo, con un dettaglio senza precedenti. Il secondo protagonista è il futuro dell’Astrofisica e l'osservazione dell'Universo sempre più vicino e affascinante.