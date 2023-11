"Pinocchio & Friends", anteprima per famiglie dei nuovi episodi a Roma

La seconda serie di Pinocchio and Friends sta per arrivare in tv e i primi quattro episodi saranno presentati a Roma, in un evento speciale per famiglie in programma sabato 18 e domenica 19 novembre. L'appuntamento, organizzato da Rainbow, in partnership con Generation Media e in esclusiva nel circuito The Space Cinema, precederà la partenza televisiva in programma per lunedì 20 novembre.

I bambini potranno vedere in anteprima i loro paladini "Pinocchio" e "Freeda" alle prese con nuove avventure, comodamente seduti in poltrona nelle sale di The Space. I piccoli fan andranno alla scoperta di quattro nuovissimi episodi della seconda serie, oltre a tanti contenuti esclusivi. Gli orari degli spettacoli, che si svolgeranno durante il 18 e il 19 novembre, saranno disponibili sul sito https://www.thespacecinema.it/extra/pinocchio-and-friends-al-cinema.

L'incontro con Pinocchio e Freeda a Roma

Solo presso The Space Cinema Roma Moderno, sabato 18 alle ore 15, sarà possibile partecipare al Meet and Greet con Pinocchio e Freeda e assistere alla sfilata sul red carpet degli amati protagonisti della serie. I biglietti sono già disponibili in prevendita su app e sito https://www.thespacecinema.it/extra/pinocchio-and-friends-al-cinema

Tra gag divertenti e messaggi educativi, le nuove avventure di Pinocchio and Friends continuano ad incoraggiare i bambini a seguire i loro sogni, con uno stile spensierato, storie avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nel mondo contemporaneo. Nel secondo capitolo i protagonisti trascineranno il pubblico in nuove incredibili avventure, tra colpi di scena e imprese eroiche per terra e per mare. E una delle imprese più eroiche per Pinocchio sarà quella di frequentare una scuola vera. Nuovi personaggi affiancheranno Pinocchio, la sua inseparabile amica Freeda e il Grillo Parlante, in nuove splendide ambientazioni e con storie capaci di rivelare i tanti volti dell’animo umano sempre strappando un sorriso.

La nuova serie di Pinocchio & Friends, lanciata da Rainbow, sarà composta da 26 nuovi episodi, che andranno in onda su Rai Yoyo dal 20 novembre alle ore 19.10.