Pinocchio e Freeda in tour da Explora

Sbarca a Roma il tour organizzato da Rainbow nei principali musei italiani. Dopo il grande successo del debutto a Napoli alla Città della Scienza, l’evento dedicato all’infanzia arriva ora all’Explora Il Museo dei Bambini di Roma, per un weekend all’insegna del gioco e del divertimento.

Sabato 15 e domenica 16 aprile, tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno immergersi nella magica atmosfera della fiaba più amata, incontrare i protagonisti della serie e imparare giocando. I bambini avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure Freeda.

Tante le sorprese che li aspettano: laboratori a tema e attività ricreative e ludiche, con momenti dedicati alla creatività che consentiranno ai bambini di sperimentare la costruzione di un giocattolo, evidenziando l’importanza e il diritto al gioco, e i valori dell’amicizia e self-empowerment, mentre si divertono con i propri amici si arricchiscono di nuove conoscenze ed esperienze. Ci sarà poi l’immancabile Meet&Greet con gli amati protagonisti della serie TV, Pinocchio e la piratessa Freeda, per salutarli dal vivo e scattare foto da portare a casa come ricordo di un incontro indimenticabile. Infine, si potrà partecipare attivamente all’iniziativa solidale “Giocattolo Sospeso”, promossa da Assogiocattoli, che invita i più piccoli a portare un giocattolo nuovo a piacere da donare ai bambini meno fortunati.

Sono previsti quattro turni d'ingresso, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. L'acquisto del biglietto d'ingresso è tramite sito www.mdbr.it.

Pinocchio and Friends, il cartone firmato Rainbow e realizzato in collaborazione con Rai Ragazzi, è un adattamento esilarante e originale di una delle fiabe più famose di tutti i tempi che grazie alla fantasia di Iginio Straffi rinasce nella sua essenza di storia ricca di valori quali l’amicizia, la condivisione, l’inclusione, e parla ai bambini con uno stile spensierato, incoraggiandoli a seguire i loro sogni con storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate nella Toscana di oggi. Il risultato è una serie innovativa, che mantiene il DNA della fiaba con i suoi personaggi classici ma li ripropone in modo avvincente, trascinando i bambini, stagione dopo stagione, in un mondo di gag, scoperte e magia.