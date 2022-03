"Pinocchio and friends", l'incontro al Museo Explora

In occasione del lancio dei nuovi episodi di Pinocchio and Friends, Rainbow ed Explora hanno organizzato un evento speciale per tutti i bambini. L’appuntamento è per domenica 20 marzo presso Explora, Il Museo dei Bambini di Roma.

I bambini tra i 3 e i 10 anni di età potranno vivere una giornata per immergersi nell’atmosfera della fiaba più amata, insieme a Pinocchio e alla sua inseparabile amica piratessa Freeda, ma anche al Grillo Parlante.

I bambini potranno incontrarli dal vivo e partecipare al laboratorio “1, 2, 3... Salto!”: un momento dedicato alla creatività che consentirà ai più piccoli di sperimentare la costruzione di un gioco e divertirsi con i propri amici. Sono previsti quattro turni, alle ore 10, 12, 15 e 17.

Dopo il grande successo della serie tra grandi e piccoli, i nuovi episodi di Pinocchio and Friends arriveranno su Rai Yoyo da domenica 27 marzo. Tra gag divertenti e messaggi educativi, le nuove avventure di Pinocchio and Friends continuano ad incoraggiare i bambini a seguire i loro sogni, parlando con uno stile spensierato attraverso storie colorate, avventurose e ricche di colpi di scena, ambientate in un mondo sempre più tecnologico. Pinocchio e Freeda sono un duo imbattibile accompagnato dal Grillo Parlante, incaricato dalla Fata Turchina di tenerli sempre d’occhio, scopriranno luoghi incredibili e incontreranno amici e nemici vecchi e nuovi come il Gatto e la Volpe.