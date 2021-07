Pink Floyd Legend "Coming back to life" all'Auditorium Parco della Musica

Il 7 agosto 2021, alle ore 21, al Parco della Musica di Roma per la rassegna estiva Si può fare Cavea, i Pink Floyd Legend, dopo uno stop durato un anno, tornano finalmente ad esibirsi dal vivo con il concerto “Coming back to life”.

Il titolo della serata, che prende spunto dal brano contenuto in “The Division Bell”, è stato scelto dalla formazione romana, proprio per auspicare il ritorno alla vita di tutti i giorni, quella fatta di musica e di spettacoli dal vivo, di convivialità, di vicinanza, di amici da abbracciare.

I PFL, oggi riconosciuti da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, eseguiranno alcuni dei brani più celebri, da “Astronomy Domine” a “Learning to fly”, da “Sheep” a “Another brick in the wall” a “Brain Damage”, “The final cut”, “One of these days”.

La storia della immortale band britannica condensata in oltre due ore di musica in cui i Pink Floyd Legend si avvarranno, come sempre, di un incredibile disegno luci e laser, il tutto unito alla fedeltà degli arrangiamenti, all'utilizzo di strumentazione vintage, ai video dell’epoca proiettati sul grande schermo circolare, ai grandi oggetti di scena, ai costumi, per ricreare “The real Pink Floyd experience”.

